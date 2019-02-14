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    Економіка та фінанси

    ДФС оштрафувала за розрахунки готівкою усі компанії, які перевіряла

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    Податкова звітувала про перевірку бізнесу&nbsp; - ДФС оштрафувала за розрахунки готівкою усі компанії, які перевіряла
    Податкова звітувала про перевірку бізнесу 

    Загальна сума штрафів зросла з 387,8 млн грн до 937,7 млн грн

    У 2018 році підрозділи контролю за готівковим обігом ДФС провели 16,9 тисячі перевірок. Порушення встановлені у 100% проведених перевірок.

    Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.

    За результатами проведених у 2018 році фактичних перевірок бізнесу виписали штрафів на 442,8 млн грн, а за результатами документальних перевірок - 494,8 млн грн.

    Таким чином загальна сума штрафів зросла з 387,8 млн грн до 937,7 млн грн.

    У ДФС зазначають, що всі без винятку перевірки проводилися тільки за наявності ризиків в госпдіяльності бізнесу.

    Відповідно до інформаційних баз даних ДФС, в Україні 130 тис суб'єктів господарювання зареєстрували 308 тис РРО та 292 тис книг обліку розрахункових операцій, через які проводяться розрахункові операції у сфері торгівлі та послуг.

    Крім того, під постійною увагою підрозділів контролю за розрахунковими операціями ДФС знаходяться понад 1,4 млн ФОПів-платників єдиного податку.

     

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