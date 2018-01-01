«Дніпропетровськгаз Збут» уклав договори з 271 бюджетною установою

«Дніпропетровськгаз Збут» переміг майже в 90% тендерів системи ProZorro

У 2017 році «Дніпропетровськгаз Збут» на електронному майданчику ProZorro взяв участь у 312 конкурсах на право постачання газу, з яких переміг у 87%. Про це повідомляється у прес-релізі компанії. «Дніпропетровськгаз Збут» як постачальник природного газу на Дніпропетровщині конкурує з шістьма компаніями, які постачають газ



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«Дніпропетровськгаз Збут» переміг майже в 90% тендерів системи ProZorro

У 2017 році «Дніпропетровськгаз Збут» на електронному майданчику ProZorro взяв участь у 312 конкурсах на право постачання газу, з яких переміг у 87%. Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

«Дніпропетровськгаз Збут» як постачальник природного газу на Дніпропетровщині конкурує з шістьма компаніями, які постачають газ різним групам споживачів, крім населення. Протягом 2017 року «Дніпропетровськгаз Збут» за результатами торгів на ProZorro уклав договори з 271 бюджетною установою.

Клієнтська база компанії складається з майже 1,3 млн побутових споживачів, 700 бюджетних установ, 152 релігійних організації і 4 тис. промислових і комунально-побутових підприємств.

До слова, єдиним постачальником природного газу побутовим споживачам на Дніпропетровщині є «Дніпропетровськгаз Збут», на який держава поклала спеціальні зобов'язання (ПСО).

Станом на 1 січня 2018 року борг населення Дніпропетровської області за спожитий природний газ досяг 1,9 млрд грн. З яких неплатежі жителів Дніпра і Кривого Рогу складають 0,9 млрд грн і 0,5 млрд грн відповідно.

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» з 1 липня 2015 року виступає гарантованим постачальником газу для споживачів природного газу м. Дніпро та Дніпропетровської області, с. Темирівка Гуляйпольського району Запорізької області та с. Радянське Кобиляцького району Полтавської області (згідно з рішення НКРЕКП №1588 від 21 травня 2015 р.). Компанія постачає природний газ майже 1,3 млн. побутовим споживачам, 700 бюджетним установам та 152 релігійним організаціям. Серед 4 тисяч промислових і комунально-побутових підприємств, яким ми постачаємо газ, є такі підприємства, як ТОВ «Метрополія», ПАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», ТОВ «Катеринославхліб», ТОВ «Снек Експорт» та ПАТ КБ «Приватбанк».