«Дніпропетровськгаз Збут» уклав договори з 271 бюджетною установою
- Сьогодні, 08:26
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«Дніпропетровськгаз Збут» переміг майже в 90% тендерів системи ProZorro
У 2017 році «Дніпропетровськгаз Збут» на електронному майданчику ProZorro взяв участь у 312 конкурсах на право постачання газу, з яких переміг у 87%. Про це повідомляється у прес-релізі компанії.
«Дніпропетровськгаз Збут» як постачальник природного газу на Дніпропетровщині конкурує з шістьма компаніями, які постачають газ різним групам споживачів, крім населення. Протягом 2017 року «Дніпропетровськгаз Збут» за результатами торгів на ProZorro уклав договори з 271 бюджетною установою.
Клієнтська база компанії складається з майже 1,3 млн побутових споживачів, 700 бюджетних установ, 152 релігійних організації і 4 тис. промислових і комунально-побутових підприємств.
До слова, єдиним постачальником природного газу побутовим споживачам на Дніпропетровщині є «Дніпропетровськгаз Збут», на який держава поклала спеціальні зобов'язання (ПСО).
Станом на 1 січня 2018 року борг населення Дніпропетровської області за спожитий природний газ досяг 1,9 млрд грн. З яких неплатежі жителів Дніпра і Кривого Рогу складають 0,9 млрд грн і 0,5 млрд грн відповідно.