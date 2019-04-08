«Миколаївгаз» оскаржуватиме в суді рішення НКРЕКП про накладання штрафу



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У компанії підкреслюють, що побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ у сфері енергетики

ПАТ «Миколаївгаз» не погоджується з рішенням держрегурятора НКРЕКП про накладання на компанію штрафу у зв’язку з приведенням газу до стандартних умов. У компанії вважають, що такі дії Нацкомісії суперечать ряду норм чинного законодавства і, крім того, є політично мотивованими.

У «Миколаївгазі» підкреслюють, що усі акти перевірок НКРЕКП Операторів ГРМ є абсолютно ідентичними і не мають чіткого юридичного обґрунтування. Компанія може підтвердити, що, застосовуючи коригуючі коефіцієнти, діяла виключно в межах законодавства України. Щоб довести свою правоту, Оператор ГРМ звертатиметься до суду з метою оскарження рішення НКРЕКП.

Необхідність приведення об’ємів спожитого газу до стандартних умов прописана в Законі «Про ринок газу», Кодексі газорозподільних мереж та Типовому договорі на розподіл природного газу. Кодекс ГРМ, в якому є посилання на методику приведення газу до стандартних умов, затверджувався самим же НКРЕКП. А тепер Нацкомісія забороняє робити те, що сама ж ухвалила на законодавчому рівні.

Оператори ГРМ впевненні, що все це відбувається під тиском влади на користь державного монополіста НАК «Нафтогаз України», який будь-яким чином намагається розширити свою монополію на всю сферу розподілу газу.

Зазначається, що саме НАК «Нафтогаз України» передає в мережі операторів ГРМ природний газ, приведений до стандартних умов. У фіналі він отримує майже 90% коштів, сплачених побутовими споживачами.

«Отриманий нами від НАК «Нафтогаз України» об’єм природного газу протягом року змінюється під дією температури та тиску. Через неприведення природного газу до стандартних умов в процесі розподілу та постачання його населенню, у нас виникають значні втрати, які нам, як Оператору ГРМ, ніхто не компенсує», - розповідає в.о. директора комерційного Олена Лісова.

Тариф розподілу для ПАТ «Миколаївгаз» не переглядався з 2016 року. За цей період вартість газу на виробничо-технічні втрати значно зросла у порівнянні із кількістю коштів, закладених у тарифі. Через це компанія вже кілька років поспіль отримує мільйонні збитки.

«В діючому тарифі нашої компанії на придбання газу для виробничо-технологічних втрат та власних потреб передбачено кошти у сумі 176,1 млн грн на обсяг 29,9 млн куб м газу на рік. Але середня ціна вартості балансування становила 11 205,89 грн. за тис куб. м без ПДВ. Тому за передбачені в тарифі кошти ми могли придбати лише 15,7 млн куб м газу, або 52% від визначених обсягів», – розповідає директор технічний ПАТ «Миколаївгаз» Андрій Макаренко.

У компанії підкреслюють, що зараз побутові споживачі є заручниками суперечливих дій Нацрегулятора і незавершених реформ в сфері енергетики.

«Вирішити проблему допоміг би перехід на оплату газу у розрахунку на енергоодиниці. Тоді споживачі газу могли б оплачувати за спожитий газ не в кубічних метрах, а в одиницях отриманої енергії. На жаль, цей закон планувався до введення ще кілька років тому, але так і не був запроваджений», - резюмували у «Миколаївгазі».