До 2025 року в Україні з'являться 2900 км бетонних трас, – ЗМІ

Вже найближчим часом дорожники грунтовно візьмуться за дороги, які ведуть до прикордонних переходів

Національна програма «Велике будівництво» дозволила побити одразу кілька рекордів зі створення інфраструктури за рік. Тепер Укравтодор планує свою стратегію на наступні роки. Про плани глави організації Олександра Кубракова розповідається в матеріалі «Факти.ICTV».

За цей рік вдалося відремонтувати і побудувати 3 900 км доріг у всіх регіонах країни. Плани на наступні роки, аж до 2025-го, ще масштабніші. У 2021, за словами Кубракова, планується зробити ще 6 800 км доріг.

Вже готові інвестиції в розмірі 2 млрд доларів для ремонту 1400 км на ключових трасах.

Найближчим часом дорожники грунтовно візьмуться за дороги, які ведуть до прикордонних переходів.

«Згідно з планом мегапроєктів, будуть оновлені 600 км доріг у 11 прикордонних областях з бюджетом 12,6 млрд гривень - в цю суму входять також 30 нових КПП», – йдеться в статті.

Створення бетонних трас в наступні п'ять років має вийти на новий рівень. Таких трас, як Дніпро-Решитилівка, має з'явитися за цей період 2900 км.

«Пріоритетними напрямами стануть траси М-29 Харків – Перещепине (180 км), Р-55 Одеса - Новий Буг (135 км), Н-08 Бориспіль – Маріуполь (95 км в Дніпропетровській області)», – розповідає ЗМІ.

Планується також масштабне відновлення мостів. За цей рік вдалося домогтися того, що 82 мости були приведені в порядок, включаючи відомі мости в Запоріжжі. У планах ремонт ще 1 385 мостів.

Інші проєкти безпрецедентного масштабу вже знаходяться в розробці. До 2025 року Укравтодор має намір побудувати Київську об'їзну дорогу і дорогу до Одеського морського порту, а також Кременчуцький міст. На це знадобиться 28,7 млрд грн.

За словами економістів, інфраструктурні програми, такі як «Велике будівництво», сприяють стабільності економіки. Так в цьому році падіння ВВП вдалося зупинити на рівні 3,7% в четвертому кварталі. Якби не «Велике будівництво», ця цифра б дорівнювала 11%.

Нагадаємо, раніше радник президента Олег Устенко назвав «Велике будівництво» основою для зростання державного ВВП.