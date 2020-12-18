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    На Оболоні замінюють аварійний трубопровід, якому вже понад 40 років (фото)

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    Новий трубопровід вкритий спеціальним захисним теплоізоляційним шаром та обладнаний сигналізацією про пошкодження - На Оболоні замінюють аварійний трубопровід, якому вже понад 40 років (фото)
    Новий трубопровід вкритий спеціальним захисним теплоізоляційним шаром та обладнаний сигналізацією про пошкодження
    Фото: Київтеплоенерго

    Цього року у Києві замінили майже 100 км тепломереж

    Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» завершує проєкт із заміни майже 3,5 км тепломереж на Оболоні. Старі труби замінюють на нові – попередньо ізольовані із системою сигналізації на випадок пошкодження. Повністю модернізують розподільчі трубопроводи централізованого опалення та гарячого водопостачання для цілого житлового кварталу на вул. Йорданській в Оболонському районі. Про це повідомляє КП «Київтеплоенерго».

    За інформацією підприємства, трубопровід, який обслуговує 8 житлових будинків і дитсадок, пропрацював більш ніж 40 років і потребував заміни. До слова, це одна з найбільш аварійних ділянок Києва. Лише упродовж 2020 року на цій ділянці аварійні бригади «Київтеплоенерго» усунули 32 пошкодження.

    Новий трубопровід вкритий спеціальним захисним теплоізоляційним шаром та обладнаний сигналізацією про пошкодження, яка дозволяє точно визначити місце витоку теплоносія. Для гарячого водопостачання використовують суцільнолиті пластикові труби з тепловою ізоляцією. Вони зроблені з гнучких матеріалів та не мають з’єднань, що дає змогу розмотувати труби безпосередньо у траншеях. У теплокамерах подача теплоносія регулюватиметься за допомогою запірної арматури від провідних виробників. Термін експлуатації нових тепломереж складає 40-50 років.

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    На Оболоні замінюють аварійний трубопровід, якому вже понад 40 років (фото)
    На Оболоні замінюють аварійний трубопровід, якому вже понад 40 років (фото)

    «Ділянкою на Йорданській ми завершуємо цьогорічний план реконструкції тепломереж, який є частиною Програми економічного і соціального розвитку Києва  у 2020 році. Найбільші обсяги робіт із заміни тепломереж цього року були проведені на Теремках, Виноградарі, Оболоні, Борщагівці, Троєщині, Подолі та в центральній частині міста. Загалом – майже 100 км. Разом із минулорічною програмою за два роки ми замінили в Києві 230 км найбільш аварійних ділянок мереж», – зазначив директор СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» Василь Деревицький.

    Нагадаємо, що система тепломереж у Києві входить у трійку найбільших в Європі. Її загальна протяжність – понад 2,7 тис. км.

    Теги: Київ опалення ремонт Київтеплоенерго
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