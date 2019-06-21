До Києва прилетів представник Держдепу США з питань енергоресурсів



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Кент Логсдон, заступник керівника Бюро Держдепартаменту США з питань енергоресурсів

Представник Держдепу прибув для обговорення важливості енергетичних реформ з представниками української влади і бізнесу

До Києва для обговорення з представниками української влади і бізнесу важливості проведення реформ в сфері енергетики прибув головний заступник керівника Бюро Держдепартаменту США з питань енергоресурсів Кент Логсдон. Про це повідомляє інформагентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на американське посольство в Україні.

«Вітаємо в Києві головного заступника керівника Бюро Держдепартаменту з питань енергоресурсів Кента Логсдон, який прибув для обговорення важливості енергетичних реформ з представниками української влади і бізнесу», - повідомляється на сторінці посольства США в Україні в соцмережі Фейсбук.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запустило в Україні Проект енергетичної безпеки. Про це повідомила директор Місії USAID. За цей період USAID направить на реалізацію проекту в українському енергетичному секторі 85 млн доларів. Основні аспекти роботи, згідно з програмою, - це ринки електроенергії, природного газу, централізованого теплопостачання та відновлюваних джерел енергії.

На даний момент ця програма є найбільшою для USAID в Україні. За словами директора агентства, це доводить готовність США до забезпечення енергетичної безпеки української держави.

1 липня має бути введений новий ринок електроенергії, якої є частиною міжнародних зобов'язань України щодо імплементації Третього енергопакету ЄС. Для своєчасного запуску ринку, Урядом на базі ДП «Енергоринок» створено два державних підприємства «Оператор ринку» і «Гарантований покупець».

Раніше повідомлялося, що USAID рекомендує запустити ринок електроенергії 1 липня в безпечному режимі. Американські експерти вважають, що відкриття оптового ринку електроенергії в безпечному режимі збільшить ефективність роботи ринку і зменшить непередбачуваність ціноутворення. А також допоможе виявити проблемні питання в правилах функціонування ринку і правовій базі.