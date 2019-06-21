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    Економіка та фінанси

    Запуск ринку електроенергії не призведе до збою в електропостачанні міст - експерт

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    Радник міністра також підкреслив, що реформа готувалася не один рік і енергетики передбачили можливі сценарії - дефіциту в енергосистемі не буде - Запуск ринку електроенергії не призведе до збою в електропостачанні міст - експерт
    Радник міністра також підкреслив, що реформа готувалася не один рік і енергетики передбачили можливі сценарії - дефіциту в енергосистемі не буде

    Передумов для технологічних розладів або обмеження в обсягах подачі електроенергії старт ринку не створює, - Чех

    Запуск ринку електроенергії з 1 липня не призведе до проблем з електропостачанням споживачів. Відключень електроенергії в містах не буде. Про це заявив позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех в коментарі журналісту.

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    «Електроенергія буде подаватися споживачам вчасно і в усіх необхідних обсягах. Передумов для технологічних розладів або обмеження в обсягах подачі електроенергії старт ринку не створює», - заявив Чех.

    Радник міністра також підкреслив, що реформа готувалася не один рік і енергетики передбачили можливі сценарії - дефіциту в енергосистемі не буде.

    «Не буде проявів нестачі електроенергії, що призведе або до технологічних розладів, або до планових відключень споживачів», - запевнив Чех.

    Нагадаємо, з 1 липня 2019 року в Україні повинна бути запущена нова модель оптового ринку електроенергії відповідно до Закону України «Про ринок електроенергії», що є другим етапом енергореформи. Роздрібний ринок електроенергії почав працювати з 1 січня 2019 року. Запуск ринку електроенергії - зобов'язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС.

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущений вчасно, і запевнив, що тарифи на електроенергію для населення не зростуть.

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