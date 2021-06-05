Конгрес регіональних влад потрібен Зеленському для тиску на місцеве самоврядування – Ключковський

На думку ексдепутата, нова структура зможе перетворитися на «кришу» зразку 90-х

На думку народного депутата багатьох минулих скликань, відомого конституціоналіста Юрія Ключковського, Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України (КМРВ) створюється з перевищенням повноважень виконавчої влади. В інтервʼю «Главкому» він звернув увагу на те, що таким чином глава виконавчої гілки, яким є президент, втручається у здійснення місцевого самоврядування.

«Конгрес не може бути продовженням (Ради регіонального розвитку) тому, що в дорадчі органи при президентові входять ті, кого хоче президент за своєю згодою. А якщо Конгрес об’єднує місцеве самоврядування, то це не дорадчий орган при президентові, це об’єднання місцевого самоврядування. Не може бути і одне і друге одночасно», – вважає Ключковський.

На думку політика, Конгрес у сучасному вигляді може стати механізмом надання вибіркової підтримки окремим мерам у обмін на їх лояльність. «Для керівників на місцях буде «криша» з боку президента в класичному розумінні 90-х років, а у президента буде політична гарантія, що його підтримають на наступних виборах», – додає він.

За словами Юрія Ключковського, Конгрес регіональних і місцевих влад існує у Європі. Але він створений з ініціативи самих цих органів, а не указом зверху. Те, що відбувається з реформою місцевого самоврядуванням він називає сумним анекдотом. «Якщо це сприяння місцевому самоврядуванню, то в який спосіб президент має сприяти? Колись ще за часи президентства Кучми прем’єр Пустовойтенко усіх возив на навчання з цивільної оборони. І там також подібні «накачки» робив. Якщо там це робилося свідомо, то тут по «недомислію», – каже Юрій Ключковський.

Перше засідання Палати місцевих влад новоствореного Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України відбулося 4 червня у Хмельницькому. Ряд експертів вважає, що ця структура дублюватиме діяльність Асоціації міст України на чолі із столичним мером Віталієм Кличком, з яким Офіс президента останнім часом перебуває в напружених стосунках.