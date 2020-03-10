Добовий відбір газу з підземних сховищ України дійшов до нуля



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За 8 березняв Україну за добу надійшло зі Словаччини - 31,23 млн куб. м, з Польщі - 1,13 млн куб. м, з Угорщини - 8,33 млн куб. м газу

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 8 березня зменшився до 15,805 млрд куб. м. Про це йдеться у даних ТОВ «Оператор ГТС України».

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Водночас, 8 березня з ПСГ України відібрано 0,01 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 8 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 31,23 млн куб. м, з Польщі - 1,13 млн куб. м, з Угорщини - 8,33 млн куб. м газу.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Зазначимо, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, у лютому 2020 року оптова ціна на газ для населення становитиме 3950 грн за тис. куб. м (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування). Це на 15% менше, ніж у січні.