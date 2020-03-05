Обсяги споживання газу в Дніпрі знизилися більш ніж на 14%



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Зниження обсягів споживання газу фахівці фіксують серед промислових підприємств

У 2019 році АТ «Дніпрогаз» було транспортовано 710,6 млн куб. м газу, що на 14,4% (119,4 млн куб. м) менше обсягів споживання у 2018 році.

Зниження обсягів споживання газу на 41,3% або на 12,8 млн куб. м фахівці компанії фіксують серед промислових підприємств. Зменшили обсяги газу побутові споживачі, використавши на 67,5 млн куб. м (26%) менше газу. Теплопостачальні підприємства знизили обсяги спожитого енергоресурсу на 5,8 млн. куб. м (2,6%), що обумовлено аномально теплою зимою.

«Тариф на розподіл природного газу, затверджений для АТ «Дніпрогаз» державним регулятором з 01.01.2020 року, становить 66 коп. з ПДВ за 1 кубометр розподіленого газу. З них тільки 13 копійок направляється на функціонування аварійних служб, організацію роботи центрів обслуговування клієнтів, установку, заміну і повірку лічильників та обслуговування мереж. Така ситуація призводить до зниження рівня надійності і безпеки газотранспортної системи», - пояснює фінансовий директор компанії Лілія Кузнецова.

Тарифна виручка «Дніпрогазу», яка формується за рахунок тарифу на розподіл природного газу, в минулому році склала 331,3 млн. грн. Однак встановлений НКРЕКП тариф не покриває економічно обґрунтованих витрат компанії, через що витрати перевищили виручку. За підсумками 2019 року збитки підприємства склали 272,5 млн. грн.

Тариф на розподіл для АТ «Дніпрогаз» повинен забезпечувати стабільну роботу газопроводів Дніпра і Дніпровського району. Для підтримки безаварійного стану майже 5,5 тис. км розподільних газових мереж міста потрібні фахівці високого рівня кваліфікації.

Через те, що рівень оплати праці працівників «Дніпрогазу» залишається нижче середніх зарплат в промисловому секторі регіону, штат компанії укомплектований лише на 74%. Компанія не в змозі заповнити ряд вакансій через низьку оплату праці, передбачену тарифом на розподіл. Підприємству постійно не вистачає водіїв, електрозварників, контролерів газового господарства.

При нормі в 8-10% для промислового сектора показник плинності кадрів складає 15% на рік. У зв'язку з цим керівництво АТ «Дніпрогаз» буде продовжувати активно відстоювати інтереси своїх працівників і вести діалог з НКРЕКП з метою підвищення заробітної плати до рівня середньої по промисловості.