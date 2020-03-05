135 тис. споживачів газу Вінниччини користуються Особистим кабінетом на 104.ua новини компаній



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Для зручності передачі показань газових лічильників функціонують цілий ряд онлайн-сервісів «Вінницягаз»

Особистий кабінет на сайті 104.ua на 1 березня 2020 року зареєстрували близько 135 тисяч побутових споживачів газу Вінницької області. У січні-лютому кількість нових користувачів сервісу зросла майже на 24 тисячі. Це свідчить про зручність та доступність Особистого кабінету у користуванні.

Вчасно передані показання газового лічильника враховуються при формуванні рахунку до оплати за природний газ. Ця ж інформація є основою нарахування плати за розподіл газу на наступний «газовий рік». На сьогодні передати дані можна легко та швидко за допомогою онлайн-сервісів АТ «Вінницягаз». Вони забезпечують безпосередній зворотній зв’язок компанії з кожним клієнтом та можливість оперативного інформування споживачів про новини ринку газу.

Для зручності передачі показань газових лічильників функціонують цілий ряд онлайн-сервісів «Вінницягаз». Це Особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-бот 7104ua у Viber, мобільні додатки 104 Mobile 104 Mobile Light, смс на номер 7104, електронна пошта [email protected], голосове меню IVR. Довідкову інформацію можна отримати у Контакт-центрі компанії за телефонами 067-01-10-104, (0432) 509-104.

Особистий кабінет на сьогодні є найпопулярнішим онлайн-сервісом компанії. Це багатофункціональна інтернет платформа з високим рівнем захисту персональних даних.

«За лютий місяць поточного року дистанційними сервісами показання лічильників передали понад 87 тисяч споживачів газу Вінниччини. На сьогодні Особистий кабінет на сайті 104.ua мають понад 135 тис. клієнтів компанії. Крім того, близько 35 тисяч споживачів регіону користуються чат ботом 7104ua Viber. Це свідчить про зручність та доступність сервісів для клієнтів.» - говорить начальник Управління клієнтського сервісу «Вінницягаз» Алла Гнатюк.

Майже усі названі сервіси, за виключенням Контакт-центру компанії, працюють цілодобово, без вихідних. Контакт-центр приймає телефонні дзвінки щоденно з 8:00 до 20:00.

Крім того, на території області функціонують 7 сучасних Центрів обслуговування клієнтів «Вінницягаз» та відділення клієнтського сервісу на місцях. Тут споживачі отримують послуги у режимі офлайн. При потребі менеджери центрів надають допомогу клієнтам у реєстрації онлайн-сервісів. Кожен споживач може обрати для себе будь який, зручний спосіб передачі даних та зворотнього зв’язку з компанією.