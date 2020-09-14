Долар дорожчає: Нацбанк ослабив гривню ще на 7 коп.



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Гривня слабшає

Курс підбирається до відмітки у 28 грн/$

На понеділок, 14 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,90 грн/$. Це майже на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні євро на 14 вересня встановлено на рівні 33,0674 грн/євро проти 32,9687 грн/євро у попередній банківський день.

Як повідомлялося, з 7 по 11 вересня Нацбанк викупив на міжбанківському валютному ринку всього $22,5 млн за єдиним курсом. Продавати валюту з резервів не довелося.

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