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    Економіка та фінанси

    За тиждень Нацбанк купив на міжбанку $22,5 млн

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    За тиждень Нацбанк купив на міжбанку $22,5 млн - За тиждень Нацбанк купив на міжбанку $22,5 млн
    За тиждень Нацбанк купив на міжбанку $22,5 млн

    За тиждень обсяг купівлі валюти збільшився майже вдвічі

    З 7 по 11 вересня Нацбанк викупив на міжбанківському валютному ринку всього $22,5 млн за єдиним курсом. Продавати валюту з резервів не довелося.

    Про це свідчать дані регулятора.

    Утім, за тиждень обсяг купівлі валюти збільшився майже вдвічі, оскільки з 31 серпня по 4 вересня Нацбанк купив на міжбанку лише $11,5 млн.

    Таким чином, після останніх торгів загальна сума купівлі регулятором валюти на міжбанку з початку року досягла $ 4,509 млрд, а продажу — $ 3,292 млрд. Чиста купівля склала $ 1,218 млрд.

    З 25 по 28 серпня 2020 року Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку $68 млн.

    З 10 по 14 серпня — $223 мільйони. Ще тижнем раніше, з 3-7 серпня, Національний банк купив на міжбанку $ 40 млн. Інтервенції з продажу валюти не проводив.

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