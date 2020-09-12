За тиждень Нацбанк купив на міжбанку $22,5 млн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За тиждень Нацбанк купив на міжбанку $22,5 млн

За тиждень обсяг купівлі валюти збільшився майже вдвічі

З 7 по 11 вересня Нацбанк викупив на міжбанківському валютному ринку всього $22,5 млн за єдиним курсом. Продавати валюту з резервів не довелося.

Про це свідчать дані регулятора.

Утім, за тиждень обсяг купівлі валюти збільшився майже вдвічі, оскільки з 31 серпня по 4 вересня Нацбанк купив на міжбанку лише $11,5 млн.

Таким чином, після останніх торгів загальна сума купівлі регулятором валюти на міжбанку з початку року досягла $ 4,509 млрд, а продажу — $ 3,292 млрд. Чиста купівля склала $ 1,218 млрд.

З 25 по 28 серпня 2020 року Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку $68 млн.

З 10 по 14 серпня — $223 мільйони. Ще тижнем раніше, з 3-7 серпня, Національний банк купив на міжбанку $ 40 млн. Інтервенції з продажу валюти не проводив.

Читайте також: