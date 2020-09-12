Ціни поповзуть: Нацбанк прогнозує зростання інфляції до кінця року



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Нацбанк прогнозує зростання інфляції до кінця року

Споживчі ціни в серпні порівняно з липнем знизилися на 0,2%, а з початку року інфляція склала 1,2%

У серпні споживча інфляція в річному вимірі (2,5%) залишалася нижчою за цільовий діапазон Національного банку 5% ± 1 в.п., однак НБУ очікує її прискорення до кінця року.

Про це йдеться в коментарі Національного банку щодо останніх даних Держстату.

«Споживча інфляція перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. і залишалася меншою порівняно з прогнозом, опублікованим у Інфляційному звіті за липень 2020 року. Подорожчання енергоносіїв та відображення ефектів слабшої гривні були здебільшого нівельовані сповільненням зростання цін на продукти харчування, зокрема за рахунок хорошого врожаю овочів та нарощення імпортної пропозиції окремих товарів», – зазначає регулятор.

Однак із пожвавленням споживчого попиту та економічної активності на тлі низької бази порівняння минулого року Нацбанк очікує, що вона повернеться у межі цільового діапазону до кінця року.

Споживчі ціни в серпні порівняно з липнем знизилися на 0,2%, а з початку року інфляція склала 1,2%.

Зокрема сповільнення падіння цін на непродовольчі товари (до 0,2% р/р) зумовлено як послабленням гривні в попередні місяці, так і реалізацією відкладеного попиту на окремі товари з боку споживачів.

Натомість сповільнення зростання цін на продовольчі товари (до 3,3% р/р) пов'язане як зі збільшенням пропозиції, у тому числі за рахунок імпорту, так і з млявим попитом на більш дорогі вироби та продукти не першої необхідності.

Темпи зростання вартості послуг незначно сповільнилися (до 8,2% р/р) через слабкий попит та посилення карантинних обмежень в окремих областях, що стримувало зростання вартості послуг кінотеатрів, закладів громадського харчування, курсів іноземної мови тощо.

Зростання адміністративно регульованих цін прискорилося суттєвіше, ніж очікувалося (до 5,2% р/р). Так, вартість природного газу для населення хоча й залишалася меншою, ніж торік, у серпні зросла з огляду на світовий тренд подорожчання енергоносіїв.

Здешевлення палива продовжувало сповільнюватися (до 17,9% р/р), відображаючи зростання світових цін на нафту в останні місяці та значний попит на паливо через високу інтенсивність користування автомобілями в умовах пандемії коронавірусу, зазначили в НБУ.

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