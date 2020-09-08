Нацбанк потрохи девальвує гривню
Інтервенції НБУ з купівлі валюти на міжбанку протягом 31 серпня – 4 вересня склали всього $11,5 млн
НБУ на 8 вересня встановив курс 27,75 грн за долар
Національний банк на 8 вересня встановив курс 27,75 грн за долар.
Водночас НБУ встановив курс 32,81 грн за євро.
Офіційні курси валют встановлені на наступному рівні:
- 27,7509 грн/$;
- 32,8099 грн/євро;
- 0,365 грн/рубль.
Нагадаємо, на 7 вересня Нацбанк встановив курс 27,73 грн/$.
Інтервенції НБУ з купівлі валюти на міжбанку протягом 31 серпня – 4 вересня склали всього $11,5 млн.
Як повідомлялося, станом на 1 вересня валютні резерви Нацбанку перевищили $29 млрд.
До слова, 7 вересня, Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.
Нагадаємо, 3 вересня голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш.