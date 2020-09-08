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    Економіка та фінанси

    Нацбанк потрохи девальвує гривню

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    Інтервенції НБУ з купівлі валюти на міжбанку протягом 31 серпня &ndash; 4 вересня склали всього $11,5 млн - Нацбанк потрохи девальвує гривню
    Інтервенції НБУ з купівлі валюти на міжбанку протягом 31 серпня – 4 вересня склали всього $11,5 млн

    НБУ на 8 вересня встановив курс 27,75 грн за долар

    Національний банк на 8 вересня встановив курс 27,75 грн за долар.

    Водночас НБУ встановив курс 32,81 грн за євро.

    Офіційні курси валют встановлені на наступному рівні:

    • 27,7509 грн/$;
    • 32,8099 грн/євро;
    • 0,365 грн/рубль.

    Нагадаємо, на 7 вересня Нацбанк встановив курс 27,73 грн/$.

    Інтервенції НБУ з купівлі валюти на міжбанку протягом 31 серпня – 4 вересня склали всього $11,5 млн.

    Як повідомлялося, станом на 1 вересня валютні резерви Нацбанку перевищили $29 млрд.

    До слова, 7 вересня, Fitch підтвердило прогноз падіння економіки України.

    Нагадаємо, 3 вересня голова Нацбанку розповів, коли чекати місію МВФ і новий транш.

    МВФ Національний банк курс валют НБУ
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