Шмигаль сказав, який курс долара закладений в бюджеті на 2021 рік



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У 2021 році очікується курс долара на рівні 29 гривень

Курс «навіть оптимістичніший за той, який маємо в цьому році»

В уряді прогнозують, що до кінця року курс долара в Україні буде на рівні 27−28 гривень за долар.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю телеканалу «Україна 24».

Водночас на 2021 рік в бюджеті буде закладений курс долара на рівні 29 гривень.

«Є вже макропрогноз: там закладено ріст ВВП на рівні 4,6−4,7%, порядку 6% дефіцит держбюджету, курс валют закладається на рівні 29 гривень. Він навіть оптимістичніший за той, який маємо в цьому році», — зазначив Шмигаль.

Варто відмітити, що на п’ятницю, 4 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,69 грн/$.

Напередодні міністр економіки заявив, що цього та наступного року долар в Україні коштуватиме близько 28 гривень.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року уряд спрогнозував, що 2020-го курс долара в Україні становитиме 27 грн (основний сценарій). У березні 2020-го, коли почалася коронакриза, курс долара переглянули до 29,5 грн.

Наприкінці липня цього року Кабмін схвалив новий прогноз економічного та соціального розвитку країни. Урядовці сподіваються, що на кінець 2021 року долар коштуватиме 28,8 грн, а середній за рік - 29,1 грн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця року курс валют коливатиметься в районі 27-28 грн/долар і не вийде за межі 29 гривень.

Раніше фахівці розповіли, як зміняться ціни і курс долара у другому півріччі.