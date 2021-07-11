Долар готується впасти в літню сплячку, – фінансисти

Експерти радять не продавати і не купувати валюту без необхідності

Наприкінці тижня гривня зміцнилася на п’ять копійок

На тижні, що минає, долар продовжував нервувати зміною тренду то вгору, то вниз, але коливання курсу були набагато меншими, ніж на стику червня та липня. До кінця тижня гривня зміцнилася на п’ятак як у купівлі, так і в продажу. Чому гривня зміцніла, і чого чекати, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

На відміну від попереднього тижня, коли стрибки курсу вгору-вниз досягали майже 20-ти копійок, нинішнього тижня вони вклалися в 8 копійок. Причому 5 копійок припали на понеділок, потім курс плавно просів ще на 3 копійки. А до п’ятниці повернувся до 27,37 грн/долар у готівковому продажі і до 27,17 – в купівлі. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) практично не змінювався – 20 копійок, це говорило про впевненість банкірів у тому, що на тижні жодних несподіванок не буде.

Остаточний середній курс перед вихідними – 27,37 грн/долар в готівковому продажі і 27,17 грн/долар в купівлі.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар, – 27,23 грн (на 2 коп. нижче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар, – 27,25 грн (на 1 коп. нижче, ніж тиждень тому).

Нацбанк, який встановив на минулий понеділок офіційний курс 27,41 грн/долар (-3 коп.), у вівторок знизив його відразу на 12 копійок, зміцнивши гривню, і майже не змінював його до п’ятниці. У підсумку на вихідні так і залишилося 27,29. На понеділок, 12 липня, Нацбанк встановив курс 27,32 грн/долар.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що починається літня стабільність курсу.

«За вікном жарко, на міжбанківському валютному ринку холодно, ділова активність близька до «замерзання», – скаламбурив Олександр Охріменко. – Схоже, що долар починає впадати в літню сплячку».

Олександр Охріменко позитивно оцінив дії Мінфіну з розміщення ОВДП: зараз міністерство позичає менше грошей, ніж виплачує за попередніми боргами, що додатково зміцнює гривню.

Фінаналітик зазначив: з початку поточного року загальна кількість ОВДП, що перебувають в обігу, зменшилась на 3,3 млрд грн. Всього їх випущено майже на трильйон гривень з різними термінами погашення. Цікаво, що цими високоприбутковими цінними паперами володіють і фізичні особи-резиденти – на суму близько 18 млрд грн. З початку року громадяни додатково купили ОВДП на 6,7 млрд грн.

Олег Пендзин каже, що, всупереч очікуванням, останній мало результативний аукціон Мінфіну з продажу ОВДП – минулого вівторка їх продано всього на 1,5 млрд грн (-1 млрд грн у порівнянні з попереднім аукціоном), що не викликав девальвації гривні.

«Це підтверджує, що ділова активність низька, валюта потрібна переважно постачальникам критичного імпорту – це пальне, – пояснив Олег Пендзин. – Перебуваємо в рамці колишнього коридору, літо – період дефляції і відпусток, період очікування вересня, коли повернеться з відпусток бізнес.

З осені він почне проявляти значний інтерес до долара для забезпечення імпортних контрактів, а держава виплачуватиме мільярдні борги. Ось тоді девальвація очікувана і серйозна, не менше 28 грн/долар. Я б назвав липень і серпень тривалим затишшям перед бурею».

Андрій Шевчишин говорить: коливання курсу викликані тим, що попит і пропозиція періодично, хоча і ненадовго, виходили з рівноваги. За його словами, основна пропозиція валюти зараз від аграріїв, які почали відвантаження нового врожаю.

У свою чергу, користуючись нагодою, нерезиденти неактивно підбирають долар за невисоким курсом. Загалом нерезиденти, які активно заводили валюту з початку року під покупку ОВДП, повністю зупинили її продажу. І хоча останніми днями немає виходів з ОВДП, купівлі держоблігацій ними теж не видно, що позначається на мінімальних залученнях Мінфіном коштів на аукціонах по вівторках.

«Існує ризик відтоку капіталу нерезидентів, особливо якщо погіршаться настрої на світових майданчиках. Світові інвестори побоюються: відновлення економіки досягло піку, що відбивається в інформації, що публікується статистикою. Негативом залишається напружена ситуація на Донбасі, зростання цін на газ, пауза співпраці України з МВФ», – зазначив Андрій Шевчишин.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти одностайні: очікується тиждень спокою.

«Увійшли в передбачуваний спокійний сезон, наступного тижня гривня плавно зміцнюватиметься. Але помітної ревальвації не буде, не більше 27,3 грн/долар», – вважає Олександр Охріменко.

Андрій Шевчишин очікує збереження коливань курсу близько 27,3 грн за долар. Якщо активність продажів валюти аграріями зросте, а покупці будуть слабкі, експерт вважає, що НБУ стане викуповувати валюту в резерви, що утримає ринок від сильних укріплень.

«Коливання курсу будуть в коридорі 27,1-27,3 грн/долар», – конкретизував і Олег Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко каже, що рано переходити з гривневих депозитів у валюту, поки на гривні можна заробити більше, ніж на доларі.

«Девальвація гривні знову змінилася ревальвацією, і бічний тренд дозволяє впевнено говорити про те, що гривневі депозити, як і раніше, ще мінімум місяць виявляться вигіднішими доларових вкладень», – аналізує Олександр Охріменко.

Тому його порада: заробляти в липні і серпні на короткострокових гривневих депозитах (1 місяць), а не на курсі долара.

Олег Пендзин радить поки взяти паузу: не продавати і не купувати валюту без необхідності.

«Інвестувати в долари можна починати з середини серпня, у вересні курс піде вгору», – прогнозує експерт.

Андрій Шевчишин говорить, що, влітку, коли курс стабільний і низький, саме час вкладатися в валюту «у довгу».

«Зараз час вкладатися в валюту тим, хто робить довгострокові заощадження, рік і більше. Але при курсі нижче 27,4 грн/долар. До кінця року буде більш як 28 гривень», – конкретизував Андрій Шевчишин.

Джерело: Сегодня