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    Економіка та фінанси

    Долар і євро стрімко знецінюються

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    <p>Котирування гривні до євро 5 лютого зросли на 30 копійок</p> - Долар і євро стрімко знецінюються

    Котирування гривні до євро 5 лютого зросли на 30 копійок

    Гривня на міжбанку 5 лютого зміцнилася до долара на 24 копійки - до 27,12/27,15 грн/дол

    У вівторок, 5 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,12/27,15 грн/дол., що на 24 копійки вище за рівень закриття вчорашніх торгів.

    Як повідомив дилер комерційного банку, котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,95/30,99 грн/євро, що на 30 копійок вище за рівень закриття вчорашніх торгів, пише УНІАН.

    Національний банк на середу, 6 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,2159 грн/дол., до євро – на рівні 31,0887 грн/євро.

    Зазначимо, що національна валюта України в 2018 році зміцнилася до долара США на 1,4% - до 27,6883 на 1 січня 2019 року. Державний бюджет України на 2019 рік грунтується на прогнозному показнику курсу гривні до долара США до кінця року на рівні 29,4 грн/дол.

    Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США був зафіксований у лютому 2015 року і становив 30,01 грн/дол.

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