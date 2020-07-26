Долар в Україні знову дорожчає. Чи втримається курс 28 гривень



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Купивши долар на зниженні курсу, можна заробити, як, наприклад, зараз на його зростанні

Експерти прогнозують подальшу девальвацію, але більш плавну

Готівковий долар знову коштує 28 гривень за підсумком тижня, що минає. Такого високого курсу не було більше чотирьох місяців, з середини березня. Тоді долар швидко подорожчав до 28,5 грн, але через пару днів подешевшав на гривню і два місяці курс повільно опускався з 27,5 до 26,7 грн/долар. Стійке зростання курсу почалося місяць тому, внаслідок національна валюта в парі з доларом втратила вже понад 1,2 грн або більше 4% вартості. Куди піде тренд на наступному тижні читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Що сталося з курсом за тиждень

Стійкий тренд на девальвацію гривні, що почався 7 липня, не тільки продовжився на минулому тижні, але і пришвидшився. За понеділок-четвер готівкова гривня втратила 35 копійок, а курс продажу перетнув психологічну межу в 28 грн/долар. Причому вранці робочого дня четверга курс був 28,1 грн/долар, але до вечора ситуація вгамувалася, і курс опустився до 28,04.

Спадний тренд продовжився в п’ятницю – середній курс готівкового долара знову опустився нижче 28 грн – до 27,98 грн. При цьому НБУ виходив з інтервенціями на міжбанківський ринок, що до п’ятниці дало розуміння банкам: вище 28 грн/долар регулятор курс поки не пустить. І він відкотився на 6 копійок в порівнянні з четвергом.

Спред (різниця між курсом покупки і продажу) весь тиждень коливався в межах 30 копійок, збільшившись на 10 копійок в порівнянні з попереднім тижнем. Це сигналізувало про те, що ринок не вірить у стабільність гривні і чекає її подальшої девальвації.

Офіційний курс Нацбанку весь тиждень підвищувався. Якщо в понеділок курс долара до гривні був 27,36 грн/долар, то в п’ятницю вже 27,88 (+52 копійки). На понеділок, 27 липня, регулятор встановив курс 27,76 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що основними факторами ослаблення готівкової гривні стали панічні настрої населення та дії валютних спекулянтів, яким все ж таки вдалося розгойдати курс.

На думку Олександра Охрименка, Нацбанк в цій ситуації діяв недостатньо жорстко, продаючи валюту невеликими порціями і весь час підвищуючи її курс, замість того, щоб відразу його зупинити на 27,5 грн.

«Регулятор продав на міжбанку понад 350 млн грн доларів, які були викуплені в основному комерційними банками і потрапили на готівковий ринок, а не дісталися, приміром, імпортерам. Лише до п’ятниці курс стабілізувався і трохи відкотився», – підсумував Охрименко.

Олег Пендзин нагадав, що помірна девальвація стимулює відновлення економіки в умовах кризи.

«Регулятор своїми діями знову показав: повернення до низького курсу він не планує. Тому висхідний тренд, що почався на попередньому тижні, продовжився весь наступний тиждень», – пояснив Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин відзначив, що весь тиждень попит на валюту перевищував пропозицію, бо нерезиденти, спекулянти і імпортери активно брали участь в торгах, побоюючись, що потім буде дорожче.

«Експортери, зважаючи, що курс зростає, почали притримувати валюту, черговий аукціон з продажу гривневих ОВДП, що відбувся у вівторок, був провальним, тобто додаткової валюти від нерезидентів на ринок теж не надійшло. Спроби збити попит за допомогою валютних інтервенцій, що вживаються НБУ, виявилися слабкими, що можна розглядати як перехід курсу в діапазон 27,5-28 гривень за долар і вище. Лише розміщення довгострокових євробондів на 2 млрд доларів під фантастичні 7,25% річних, але з погашенням в 2033 році, змогло зупинити зростання курсу в четвер і викликати його відкат у п’ятницю», – проаналізував ситуацію Андрій Шевчишин.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти прогнозують, що тренд на ослаблення гривні на наступному тижні продовжиться, але буде більш плавним, ніж в останні півмісяця.

Так Олег Пендзин впевнений, що курс зафіксується в коридорі 27,8-28,2 грн/долар.

Олександр Охріменко каже, що якщо Нацбанк не забезпечить міжбанківський ринок достатньою кількістю валюти, то можливий новий виток курсу до 28,5 грн/долар і вище. Експерт упевнений, що долар по 30 гривень загрожує новим витком інфляції в Україні.

«З економічної точки зору це вже необґрунтовано, зараз оптимальний коридор 27,5-28 грн/долар», – підкреслив Охрименко.

Андрій Шевчишин не впевнений, що курс долара надовго зупиниться на 28 гривнях.

«Заява президента Володимира Зеленського про курс 30 гривень за долар, заява голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики про можливу девальвацію гривні на 10% для стимулювання економіки – все це дає імпульс сумнівам і підсилює попит», – пояснив Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів стосовно того, чи варто зараз купувати валюту, поки курс не виріс ще більше, розбігаються.

Так, Олег Пендзин до кінця року бачить альтернативою валютним заощадженням гривневий вклад в надійному банку.

«До виборів 25 жовтня курс зростатиме незначно, навряд чи підніметься вище 28 грн/долар, – прогнозує Олег Пендзин. – Тому вигідніше гривневий вклад на 6 місяців під 8% річних і більше. Навіть при курсу 29 грн (+1 грн або підвищення на 3,6%) проти 4% за півроку за вкладом можна заробити більше. Але в цьому році курсу 29 грн/долар може і не бути. А ось продавати валюту поспішати не треба, можна продешевити. Хіба що в разі крайньої необхідності».

Такої ж думки і Олександр Охрименко.

«Валюти в країні достатньо, і спекуляції на курсі незабаром закінчаться, курс повернеться до 27,5 грн. Тоді ті, хто сьогодні купив долар по 28, втратять у доходах», – упевнений Охрименко.

А ось Андрій Шевчишин більше вірить в долар, ніж в гривню. На його думку, купивши долар на зниженні курсу, можна заробити, як, наприклад, зараз на його зростанні.

«Зниження курсу вже чекати не доводиться – в середньостроковій перспективі буде уповільнена девальвація гривні, до кінця року може бути навіть 29,5 грн/долар», – тому інвестиції у валюту зараз, як і раніше вигідніше», – упевнений експерт.

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Джерело: Сегодня