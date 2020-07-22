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    Економіка та фінанси

    Глава Нацбанку Шевченко провів першу зустріч з МВФ: про що говорили

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    <p>Кирило Шевченко пообіцяв МВФ виконати взяті зобов'язання</p> - Глава Нацбанку Шевченко провів першу зустріч з МВФ: про що говорили

    Кирило Шевченко пообіцяв МВФ виконати взяті зобов'язання

    «МВФ був, є і буде ключовим стратегічним партнером України», запевнив глава НБУ

    Новий голова Національного банку України Кирило Шевченко провів першу зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ). Він пообіцяв, що НБУ виконає всі зобов'язання, взяті в рамках меморандуму.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацбанку.

    Повідомляється, що новий голова Нацбанку зустрівся з головою місії МВФ в Україні Іванною Владков Голлар, постійним представником МВФ Йостою Люнгманом і заступником виконавчого директора МВФ Владиславом Рашкованом.

    «МВФ був, є і буде ключовим стратегічним партнером України в цілому і Національного банку зокрема. Тому повне і успішне виконання програми співпраці з МВФ є моїм пріоритетом. Можу запевнити, що всі зобов'язання, які Національний банк узяв на себе за Меморандумом про економічну і фінансову політику, будуть виконані повністю і в строк», – заявив Шевченко.

    Він підкреслив, що згідно з меморандумом НБУ зосередиться на зниженні обсягу непрацюючих кредитів, пожвавленні кредитування та відновленні економіки. Він також запевнив представників МВФ в незалежності Нацбанку.

    «Сторони обговорили поточний стан співпраці у рамках Меморандуму між Україною та МВФ і обмінялися поглядами щодо викликів, які стоять перед українською і світовою фінансовою системою в контексті коронакризи», - йдеться в повідомленні.

    Напередодні голова Нацбанку України вперше зустрівся з послами G7.

    До слова, 21 липня місія технічної підтримки МВФ завершила роботу в Україні.

    МВФ Національний банк економіка фінанси Кирило Шевченко НБУ
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