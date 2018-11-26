Донбасенерго втрачає 100 млн гривень щомісяця через занижену ціну вугілля в тарифі



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За словами комерційного директора ПАТ «Донбасенерго» Олега Ларіонова, всі зацікавлені органи, і Кабмін, і НКРЕКП, і Міністерство, про проблему знають, тому її можна вирішити

За словами Ларіонова, поточний тариф не покриває реальну вартість імпортного антрациту

Ціна вугілля в тарифі компаній теплової генерації істотно занижена. Про це заявив комерційний директор ПАТ «Донбасенерго» Олег Ларіонов.

За його словами, поточний тариф не покриває реальну вартість імпортного антрациту, на якому працює Слов'янська ТЕС (ред. - входить в структуру «Донбасенерго»). «Збиток за минулий місяць близько 100 мільйонів гривень. Збиток вже поточний близько 60. Вугілля купити можна, просто грошей нема», - зазначив комерційний директор.

Ларіонов також підкреслив, що вирішення цього питання лежить через взаємодію органів влади. «Всі зацікавлені органи, і Кабмін, і НКРЕКП, і Міністерство, про проблему знають, тому її можна вирішити, на даний момент працюємо над нею», - підкреслив він.

Нагадаємо, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в своїй колонці «Чому енергетичний ринок лихоманить» заявив, що в листопаді енергосистема України підійшла до кризової межі і була готова до впровадження графіка аварійних відключень на 1400 МВт. Серед причин колапсу - «провал» антрацитових блоків через проблеми з паливом і низького тарифу, небажання Слов'янської ТЕС працювати через низький тариф і ненадійність атомної генерації. За його словами, для того, щоб уникнути аварійних відключень, потрібно підвищувати ОРЦ на 2019 рік і закріплювати пріоритет марки Г на законодавчому рівні.