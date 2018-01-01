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    Економіка та фінанси

    Донеччина стала першою в Україні за рівнем інфляції

    Найнижча інфляція в Україні у 2017 році була на Буковині
    У 2017 році рівень інфляції у Донецькій області становив 15,9%. Цей показник є відчутно вищим середнього рівня інфляції по країні, який в минулому році фіксувався на позначці 13,7%. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН. На другому місці - Рівненщина. У 2017 році рівень інфляції у Рівненській області становив 15%. За підсумками минулого
    • Сьогодні, 20:49
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    Найнижча інфляція в Україні у 2017 році була на Буковині

    У 2017 році рівень інфляції у Донецькій області становив 15,9%. Цей показник є відчутно вищим середнього рівня інфляції по країні, який в минулому році фіксувався на позначці 13,7%. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.

    На другому місці - Рівненщина. У 2017 році рівень інфляції у Рівненській області становив 15%.

    За підсумками минулого року найнижчий рівень інфляції в Україні було зафіксовано на Буковині - 12,4%.

    У Національному банку прогнозують, що в 2018 році інфляція залишатиметься високою: 8.9% загальна і 8.2% базова.

    Тенденція зростання цін на м'ясо буде зберігатися і в 2018 році у зв'язку з підвищенням попиту, скороченням поголів'я великої рогатої худоби і свиней та іншими факторами.

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