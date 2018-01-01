Донеччина стала першою в Україні за рівнем інфляції

Найнижча інфляція в Україні у 2017 році була на Буковині

У 2017 році рівень інфляції у Донецькій області становив 15,9%. Цей показник є відчутно вищим середнього рівня інфляції по країні, який в минулому році фіксувався на позначці 13,7%. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН. На другому місці - Рівненщина. У 2017 році рівень інфляції у Рівненській області становив 15%. За підсумками минулого



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Найнижча інфляція в Україні у 2017 році була на Буковині

У 2017 році рівень інфляції у Донецькій області становив 15,9%. Цей показник є відчутно вищим середнього рівня інфляції по країні, який в минулому році фіксувався на позначці 13,7%. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.

На другому місці - Рівненщина. У 2017 році рівень інфляції у Рівненській області становив 15%.

За підсумками минулого року найнижчий рівень інфляції в Україні було зафіксовано на Буковині - 12,4%.

У Національному банку прогнозують, що в 2018 році інфляція залишатиметься високою: 8.9% загальна і 8.2% базова.

Тенденція зростання цін на м'ясо буде зберігатися і в 2018 році у зв'язку з підвищенням попиту, скороченням поголів'я великої рогатої худоби і свиней та іншими факторами.