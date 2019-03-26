Донецька облдержадміністрація просить виділити понад мільярд гривень для порятунку області



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також Донецька ОДА просить надати соціально важливим об'єктам статус «захищеного споживача»

Держпідприємства Донецької області отримали від «Укрінтеренерго» попередження про припинення постачання електричної енергії, - прес-служба ДОДА

Донецька обласна держадміністрація звернулася до президента, прем'єр-міністра і секретаря Ради нацбезпеки і оборони України з проханням терміново виділити 1,1 мільярда гривень додаткової субвенції для погашення боргів державних підприємств за електроенергію. Про це журналістам повідомили в ДОДА.

Як зазначається, на сьогоднішній день окремі споживачі Донецької області отримали від «Укрінтеренерго» (постачальник «останньої надії») попередження про припинення постачання електричної енергії.

«З цим постачальником підписали договори неплатоспроможні споживачі (зокрема, державні вугледобувні підприємства та КП «Компанія «Вода Донбасу»), вирішення питання про платоспроможність яких знаходиться, в основному, на державному рівні. Субвенцію в розмірі 1,1 мільярда гривень якраз пропонується витратити на погашення заборгованості КП «Компанія «Вода Донбасу», - наголошується в повідомленні.

Також пропонується надати соціально важливим об'єктам статус «захищеного споживача».

«З метою невідключення об'єктів питного водопостачання та централізованого водовідведення від системи енергопостачання, як суб'єктів життєзабезпечення стратегічного значення, наслідком якого можуть бути катастрофічні соціальні та економічні події на всій території Донецької області, ОДА звернулася до Мінрегіону України», - йдеться в листі.

В ОДА також зазначили, що в січні 2019 року Кабмін вже ухвалював рішення про виділення 450 мільйонів гривень з резервного фонду на забезпечення оплати спожитої електроенергії держшахтами. Однак на сьогоднішній день кошти фактично на вугільні підприємства не надійшли.

Нагадаємо, 31 березня закінчується дії договору з постачання електроенергії між постачальником «останньої надії» ДП «Укрінтеренерго» і підприємствами, що не знайшли собі незалежних постачальників. Серед клієнтів ДП «Укрінтеренерго» - КП «Вода Донбасу», що забезпечує водою Луганської та Донецької областей, а також держшахти.

У зв'язку з закінченням дії договору - 90 днів відповідно до законодавства, ДП ініціювало відключення цим підприємствам електроенергії відразу ж після закінчення терміну договору.