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    Економіка та фінанси

    Із зони бойових дій переміщено майже сотню підприємств – Гетманцев

    В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Із зони бойових дій переміщено майже сотню підприємств – Гетманцев
    В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    1120 компаній виявили бажання перевезти свій бізнес на безпечніші території України

    89 підприємств з різних регіонів України вже переміщено в західні області в рамках програми евакуації з зони бойових дій. Про це написав народний депутат Данило Гетманцев на своїй сторінці у Telegram.

    «Постійно працюємо над евакуацією підприємств із зони бойових дій на захід нашої держави. Вже 89 підприємств переміщено», – написав політик.

    Із загальної кількості переміщених 47 підприємств вже працюють, додав Гетманцев.

    Загалом станом на 27 березня влада отримала 1120 заявок від компаній, 368 з них вже передано на транспортування.

    Дані з Telegram нардепа

    Дані з Telegram нардепа

    Нардеп нагадав, що заявку на релокацію можна подати за посиланням.

    Також Гетманцев розповів, що Верховна Рада та Кабінет міністрів підготували законопроєкт, що збільшує у 1,5 раза ставки прямих податків для компаній, що отримують дохід на території Росії.

    Нагадаємо, що в Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Із зони бойових дій переміщено майже сотню підприємств – Гетманцев