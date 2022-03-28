Із зони бойових дій переміщено майже сотню підприємств – Гетманцев

В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

В Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

1120 компаній виявили бажання перевезти свій бізнес на безпечніші території України

89 підприємств з різних регіонів України вже переміщено в західні області в рамках програми евакуації з зони бойових дій. Про це написав народний депутат Данило Гетманцев на своїй сторінці у Telegram.

«Постійно працюємо над евакуацією підприємств із зони бойових дій на захід нашої держави. Вже 89 підприємств переміщено», – написав політик.

Із загальної кількості переміщених 47 підприємств вже працюють, додав Гетманцев.

Загалом станом на 27 березня влада отримала 1120 заявок від компаній, 368 з них вже передано на транспортування.

Дані з Telegram нардепа

Нардеп нагадав, що заявку на релокацію можна подати за посиланням.

Також Гетманцев розповів, що Верховна Рада та Кабінет міністрів підготували законопроєкт, що збільшує у 1,5 раза ставки прямих податків для компаній, що отримують дохід на території Росії.

Нагадаємо, що в Україні триває 33-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.