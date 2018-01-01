Дослідження: бренд «Україна» оцінюється в 68 мільярдів доларів
- Вчора, 22:24
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Найдорожчими брендами серед країн світу стали США, КНР та Німеччина
За оцінками консалтингової компанії Brand Finance, у 2017 році вартість бренду «Україна» досяг рівня 2011 року і становив 68 мільярдів доларів.
Про це повідомила у Facebook економічний експерт Українського інституту майбутнього Ольга Хоменко.
У 2016 році вартість бренду «Україна» становила 56 млрд доларів.
Найдорожчими брендами серед країн світу стали: США (21 трлн доларів), КНР (10,2 трлн доларів), Німеччина (4 трлн доларів), Японія (3,4 трлн доларів), Великобританія (3,1 трлн доларів).
Одним із ключових індексів даного рейтингу є інвестиційне середовище. З падінням притоку прямих іноземних інвестицій зменшується вартість бренду.
За розрахунками Ukrainian Institute for the Future, для зростання економіки щорічно на 8–10% необхідно залучати 20 млрд доларів інвестицій.
Раніше Bloomberg назвав найбагатшу людину в історії зі статками $105 мільярдів.