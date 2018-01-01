Дослідження: бренд «Україна» оцінюється в 68 мільярдів доларів

Найдорожчими брендами серед країн світу стали США, КНР та Німеччина

За оцінками консалтингової компанії Brand Finance, у 2017 році вартість бренду «Україна» досяг рівня 2011 року і становив 68 мільярдів доларів. Про це повідомила у Facebook економічний експерт Українського інституту майбутнього Ольга Хоменко. У 2016 році вартість бренду «Україна» становила 56 млрд доларів.