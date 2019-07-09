НКРЕКП хоче знизити тариф «Укренерго» на передачу електроенергії



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Зараз в НКРЕКП розглядається проект постанови, що встановлює новий тариф на послуги «Укренерго» щодо передачі електроенергії з 1 серпня 2019 року

Зниження тарифу пов'язане зі зменшенням витрат на придбання електроенергії для компенсації технологічних втрат, - «Укренерго»

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує знизити тарифи національної енергетичної компанії «Укренерго» на передачу електричної енергії на 10% або на 3,53 коп. / КВт-год до 31,21 коп. / КВт-год. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго», повідомляють Українські Новини.

«Зараз в НКРЕКП розглядається проект постанови, що встановлює новий тариф на послуги «Укренерго» щодо передачі електроенергії з 1 серпня 2019 року. Його пропонується встановити на рівні 31,21 коп. / КВт-год. Тобто, тариф на передачу зменшиться на 10% від встановленого постановою НКРЕКП №954 (34,74 коп/кВт-год)», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що зниження тарифу пов'язане зі зменшенням витрат на придбання електроенергії для компенсації технологічних втрат, вартість якої визначається з урахуванням ціни електроенергії Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» на електронних аукціонах.

Нагадаємо, раніше енергоексперти заявляли, що на сьогодні є реальні механізми для зниження тарифу «Укренерго». Так, за підрахунками Олександра Трохимця за рахунок прийняття більш реалістичного енергобалансу з коректною часткою ВДЕ можна знизити тариф «Укренерго» на 38%.