Українцям запропонують безкоштовну електроенергію вночі та у вихідні – польський експерт



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Рогульські зауважив, що постачальник зацікавлений, щоб його клієнти більше споживали вночі, ніж вдень, адже тоді він може зробити більш дешеві закупівлі на рік наперед

В умовах нового ринку постачальники розроблятимуть нові «продукти електроенергії», - Рогульські

Консультант з питань функціонування енергоринку Кшиштоф Рогульскі впевнений, що постачальники ще пропонуватимуть українцям безкоштовну електроенергію вночі та у вихідні. Про це польський енергетик сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», присвяченому запуску нового ринку електроенергії.

За словами Рогульські, в умовах ринку постачальник розробляє, так звані, «продукти електроенергії».

«Наприклад у Польщі один потужний шведський концерн купив крупного постачальника в Польщі, в якого було 2,5 млн клієнтів. З огляду на те, що ціна на шведському ринку була іншою, ніж у Польщі, шведи зробили перерахунок, а потім для своїх клієнтів розробили 1800 продуктів (комерційних пропозицій)», - розповів енергетик.

Рогульські зауважив, що постачальник зацікавлений, щоб його клієнти більше споживали вночі, ніж вдень, адже тоді він може зробити більш дешеві закупівлі на рік наперед (базова нічна електроенергія завжди дешевша – «Главком»), тому що електроенергія для покриття пікових навантажень в енергосистемі вдвічі дорожча, ніж базова.

«Крім того, у вихідні дні бувають провали у споживанні, тому постачальник має закупити обсяги, які б враховували ці провали. Це не завжди вдається, тому постачальник стимулює нічне споживання та у вихідні дні – є навіть така оферта: у вихідні – безкоштовна електроенергія», - пояснив Рогульські.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущена нова модель ринку електроенергії відповідно до прийнятого Верховною Радою в 2017 році Закону України «Про ринок електроенергії». Відповідно до Закону, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу вперед», внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку, знімає обмеження на імпорт електроенергії.

Запровадження ринку є зобов’язанням України в рамках імплементації норм Третього енергопакету ЄС.

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