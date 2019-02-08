ДТЕК Ахметова інвестував 140 млн грн в унікальний екологічний проект в Дніпрі



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Наприкінці лютого блок вже почне працювати

На блоці №10 ДТЕК «Придніпровська ТЕС» встановлюють електрофільтр, що знизить викид пилу до європейських норм

Будівництво електрофільтру на блоці №10 ДТЕК «Придніпровська ТЕС» наближається до завершення. Наприкінці лютого блок введуть в експлуатацію. Про це повідомила прес-служба ДТЕК, інформують «Енергореформи».

За даними компанії, інвестиції в будівництво електрофільтру склали 140 млн грн. Нове обладнання дозволить знизити викиди пилу до європейських норм - 50 мг / куб. м.

Блок відключений з травня 2018 року. Наразі він не здійснює шкідливих викидів в атмосферу.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Холдингу делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.