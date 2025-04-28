Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Планує обійти США у виробництві ядерної енергії? Китай збудує 10 нових реакторів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img

Очікується, що до кінця десятиліття Китай випередить США і стане найбільшим у світі виробником ядерної енергії

У неділю, 27 квітня, Державна рада Китаю схвалила будівництво 10 нових ядерних реакторів у рамках переходу країни на екологічно чисту енергетику. Як передає «Главком», про це інформує Bloomberg.

У виданні зазначили, що Китай вже четвертий рік поспіль затверджує будівництво щонайменше 10 нових реакторів. Наразі в країні будується 30 реакторів, що складає майже половину від загальносвітової кількості, і очікується, що до кінця десятиліття Китай випередить США і стане найбільшим у світі виробником ядерної енергії.

За попередніми підрахунками, будівництво цих десяти реакторів обійдеться в близько 200 млрд юанів, або $27 млрд.

Дозволи на будівництво отримали кілька великих китайських енергетичних компаній. Зокрема, China General Nuclear Power Corp. збудує по два реактори на своїх станціях Фанченган і Тайшань. Китайська національна ядерна корпорація, Державна енергетична інвестиційна корпорація та China Huaneng Group Co. також отримали дозволи на будівництво по два реактори кожна.

Новини про масштабне будівництво позитивно вплинули на китайські ядерні компанії. Так, акції CGN Power Co., що котируються в Гонконгу, зросли на понад 4% після відкриття торгів.

Очікується, що до кінця 2025 року загальна потужність китайських атомних електростанцій зросте до 65 гігават, порівняно з менш ніж 60 гігаватами минулого року. А до 2040 року, за прогнозами Китайської асоціації ядерної енергетики, цей показник може сягнути 200 гігават, що становитиме близько 10% від усієї електроенергії, виробленої в країні.

Нагадаємо, Китай заявив про установлення контролю над спірним рифом Сенді-Кей, що розташований за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times. Сенд-Кей належить В’єтнаму, там розташовані риболовні об'єкти. Як пише видання, такі дії Китаю підвищили ризик нового протистояння між країнами.

До слова, США збільшують військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема розгортають стратегічні бомбардувальники, пускові платформи та ракетні системи. Таким чином Сполучені Штати посилають сигнал Пекіну.

Як відомо, у Китаї припускають можливе збройне протистояння із США, зокрема конфлікт із самоврядним Тайванем, який підтримують американці. Як інформує «Главком», про це розповіли військовополонені з КНР Ван Гуан Цзюнь та Чжан Ренбо в програмі «Мосейчук+».

За їхніми словами, про підготовку до війни, начебто, не йдеться, однак існує конфлікт у Південному морі за групу островів, де стикаються інтереси Китаю і США, та протистояння із Тайванем.

Читайте також:

Теги: Китай атомна енергетика енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китайські інвестори розпродають акції Гонконгу
Китайські інвестори влаштували рекордний відтік акцій із Гонконгу
Сьогодні, 10:37
Китайський список тарифних винятків перебуває на стадії розробки
Китай планує послабити мита на деякі товари зі США – Bloomberg
25 квiтня, 08:56
Мають бути працюючі перехідні ринкові механізми для підтримки інвесторів, зазначила Рибачук
Іноземні банки остерігаються фінансувати зелену енергетику в Україні через кризу боргів – інвестор
22 квiтня, 17:13
Temu – популярний маркетплейс серед українців
Не в Temu? Історія популярного дешевого онлайн-магазину: у чому небезпека Глобальні ринки
22 квiтня, 09:45
Дівчинка перенесла кілька операцій і була виписана з лікарні за 10 днів
У Китаї дівчинка вижила після падіння з 25-го поверху
21 квiтня, 16:36
Пекін рішуче виступатиме проти будь-якої сторони, яка укладатиме угоди
Китай застеріг країни від укладення торгових угод із США
21 квiтня, 08:40
«Трамп прекрасно розуміє, що Путін вийшов з переговорів»
Логіка Трампа, яку ми не розуміємо
15 квiтня, 08:23
Зеленський: Сполучені Штати Америки дуже сильно здивовані
Ситуація з полоненими китайцями. Зеленський розповів про реакцію США
9 квiтня, 20:01
Раніше президент США заявив, що реакція Китаю на запровадження нових американських мит стала причиною призупинення угоди щодо продажу TikTok
Трамп погрожує Китаю додатковими митами та зупинкою всіх перемовин
7 квiтня, 18:49

Економіка

Китайські інвестори влаштували рекордний відтік акцій із Гонконгу
Китайські інвестори влаштували рекордний відтік акцій із Гонконгу
Планує обійти США у виробництві ядерної енергії? Китай збудує 10 нових реакторів
Планує обійти США у виробництві ядерної енергії? Китай збудує 10 нових реакторів
Рубіо пояснив, чому США не вводять санкції проти Росії
Рубіо пояснив, чому США не вводять санкції проти Росії
Проєкт провалився: за півроку російський АвтоВАЗ продав лише один електромобіль
Проєкт провалився: за півроку російський АвтоВАЗ продав лише один електромобіль
США розглядають спільний бізнес з Росією після підписання угоди про мир – Bloomberg
США розглядають спільний бізнес з Росією після підписання угоди про мир – Bloomberg
Нафта у США буде дешевою недовго: Bloomberg пояснило, що відбуватиметься із цінами
Нафта у США буде дешевою недовго: Bloomberg пояснило, що відбуватиметься із цінами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Лишився без рук та ніг. Російський чемпіон світу з карате повернувся з України (фото)
209K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 квітня: ситуація на фронті
200K
«Ситуація погіршується». Терорист Гіркін з-за грат спрогнозував хід війни
105K
Кремль зробив заяву про мирну угоду з Україною
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 квітня 2025
38K
Колишній працівник ТЦК назвав найстрашнішу роботу, якої уникали його колеги

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
Сьогодні, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
26 квiтня, 00:01
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 квiтня, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua