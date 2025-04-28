Планує обійти США у виробництві ядерної енергії? Китай збудує 10 нових реакторів

Очікується, що до кінця десятиліття Китай випередить США і стане найбільшим у світі виробником ядерної енергії

У неділю, 27 квітня, Державна рада Китаю схвалила будівництво 10 нових ядерних реакторів у рамках переходу країни на екологічно чисту енергетику. Як передає «Главком», про це інформує Bloomberg.

У виданні зазначили, що Китай вже четвертий рік поспіль затверджує будівництво щонайменше 10 нових реакторів. Наразі в країні будується 30 реакторів, що складає майже половину від загальносвітової кількості, і очікується, що до кінця десятиліття Китай випередить США і стане найбільшим у світі виробником ядерної енергії.

За попередніми підрахунками, будівництво цих десяти реакторів обійдеться в близько 200 млрд юанів, або $27 млрд.

Дозволи на будівництво отримали кілька великих китайських енергетичних компаній. Зокрема, China General Nuclear Power Corp. збудує по два реактори на своїх станціях Фанченган і Тайшань. Китайська національна ядерна корпорація, Державна енергетична інвестиційна корпорація та China Huaneng Group Co. також отримали дозволи на будівництво по два реактори кожна.

Новини про масштабне будівництво позитивно вплинули на китайські ядерні компанії. Так, акції CGN Power Co., що котируються в Гонконгу, зросли на понад 4% після відкриття торгів.

Очікується, що до кінця 2025 року загальна потужність китайських атомних електростанцій зросте до 65 гігават, порівняно з менш ніж 60 гігаватами минулого року. А до 2040 року, за прогнозами Китайської асоціації ядерної енергетики, цей показник може сягнути 200 гігават, що становитиме близько 10% від усієї електроенергії, виробленої в країні.

Нагадаємо, Китай заявив про установлення контролю над спірним рифом Сенді-Кей, що розташований за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times. Сенд-Кей належить В’єтнаму, там розташовані риболовні об'єкти. Як пише видання, такі дії Китаю підвищили ризик нового протистояння між країнами.

До слова, США збільшують військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема розгортають стратегічні бомбардувальники, пускові платформи та ракетні системи. Таким чином Сполучені Штати посилають сигнал Пекіну.

Як відомо, у Китаї припускають можливе збройне протистояння із США, зокрема конфлікт із самоврядним Тайванем, який підтримують американці. Як інформує «Главком», про це розповіли військовополонені з КНР Ван Гуан Цзюнь та Чжан Ренбо в програмі «Мосейчук+».

За їхніми словами, про підготовку до війни, начебто, не йдеться, однак існує конфлікт у Південному морі за групу островів, де стикаються інтереси Китаю і США, та протистояння із Тайванем.