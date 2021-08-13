ДТЕК імпортує 320 тис. тонн вугілля з Польщі

ДТЕК зазначає, що імпорт вугілля – це крайня і тимчасова міра для підтримки стабільної роботи енергосистеми

Компанія «ДТЕК Енерго» заключила контракт на поставку 320 тис. тонн енергетичного вугілля з Польщі. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Контракт укладений з вугледобувним підприємством Bogdanka, передбачає поставку вугілля в період з серпня 2021 по січень 2022 року.

Відвантаження першої партії продукції очікується вже наступного тижня. Вугілля буде на ТЕС «ДТЕК Західенерго».

«ДТЕК завжди діє в інтересах України, тому для нас вкрай важливо забезпечити надійність української енергосистеми, щоб під час опалювального сезону українці були зі світлом. Один з її важливих елементів – своєчасна підготовка до осінньо-зимового періоду та забезпечення на складах ТЕС необхідної кількості палива для безперебійної роботи генерації та маневрених потужностей вцілому», – цитує прес-служба слова генерального директора «ДТЕК Енерго» Ільдара Салєєва.

За його словами, імпорт вугілля – це крайня та тимчасова міра для підтримки стабільної роботи енергосистеми.

«Українське вугілля є нашим ключовим пріоритетом, але через підвищене навантаження на наші ТЕС в липні ми змушені шукати додаткові джерела палива», – додав Салєєв.

За 7 місяців 2021 року шахти ДТЕК збільшили видобуток вугілля до 10 млн тонн. Станом на 12 серпня на складах ТЕС ДТЕК знаходиться близько 480 тисяч тонн вугілля. Їх запаси поповнюються на щоденній основі. Раніше компанія повідомила про плани імпорту вугілля з Казахстану і США.

В компанії наголосили, що забезпечити імпорт вугілля стало можливим завдяки нормалізації ситуації на ринку електроенергії, яка дозволила досягти економічно обґрунтованих цін та, таким чином, знайти необхідні ресурси для підготовки генерацій до осінньо-зимового періоду.

В липні енергоблоки державної і приватної генерацій були змушені зупинити свою роботу через нестачу палива. У той же час ТЕС «ДТЕК Енерго» в липні майже вдвічі збільшили середньодобовий обсяг відпуску електроенергії в порівнянні з червнем та виробили 2,3 млрд кВт*г.

Для цих потреб було використано понад 1,2 млн тонн вугілля. При цьому, ціна електроенергії не покривала навіть собівартість вугілля.