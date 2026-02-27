Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Надходження турзбору зросли за рік на третину: названо регіони-лідери

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Надходження турзбору зросли за рік на третину: названо регіони-лідери
Найбільше за рік зросли надходження до місцевих бюджетів на Рівненщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

П’яту частину від усього турзбору у країні сплатили мандрівники, що приїздили до Києва

359 млн грн туристичного збору сплатили фізичні особи-підприємці та компанії торік. За рік надходжень до бюджету від туристів побільшало на третину, а у порівнянні до 2021 зростання взагалі склало 1,5 раза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

55% надходжень сплатили компанії – 200 млн грн, ще 159 млн грн туристичного збору припадає на ФОПів. Водночас у більшості регіонів саме підприємці формують більшу частку туристичного збору. Компанії переважають лише у сімох областях.

Розмір туристичного збору
Розмір туристичного збору
інфографіка: «Опендатабот»

Найбільша різниця на Черкащині, де 84% збору сплатили компанії та лише 16% – ФОПи. У Києві співвідношення становить 81% до 19% на користь компаній. Натомість у Чернівецькій області картина протилежна: 89% надходжень забезпечили підприємці й лише 11% – компанії.

П’яту частину від усього турзбору у країні сплатили мандрівники, що приїздили до Києва: 70,6 млн грн. На Львівщину припадає 63,15 млн гривень (18%), а трійцю найбільш запитаних у туристів регіонів замикає Хмельниччина: 46,17 млн грн (13%).

Київ, Львівщина та Хмельниччина стали центрами туризму торік
Київ, Львівщина та Хмельниччина стали центрами туризму торік
інфографіка: «Опендатабот»

Водночас найбільше за рік зросли надходження до місцевих бюджетів на Рівненщині – у 1,6 раза. У прифронтовій Сумщині сума туристичного збору збільшилась у 1,5 раза, а у Києві, на Тернопільщині, Одещині та Миколаївщині – у 1,4 раза. Якщо ж порівняти з періодом до повномасштабного вторгнення, то справжні рекорди встановили: Івано-Франківщина, де надходження зросли у 4,5 раза, та Чернівецька область із приростом у 4,3 раза.

Окрім регіонів активних бойових дій, ще значно скоротились суми турстичного збору, порівняно з 2021 роком, на Миколаївщині (-75%), Одещині (-25%), Харківщині (-59%) та Чернігівщині (-17%).

До слова, у 2026 році туристам слід готуватися до зростання витрат на відпочинок. Згідно з прогнозом експертів туристичного порталу Fodor's, підвищення цін очікується через низку факторів, включно з геополітичною напруженістю та посиленням податкового тиску на туристичні потоки

Читайте також:

Теги: туризм податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка РФ має стати головним козирем України на переговорах
Економіка РФ як козир України на мирних переговорах
17 лютого, 18:08
Депутат стверджує, що правоохоронці мають достатньо доказів, аби довести порушення з боку «Ябко»
Гетманцев назвав найбільших податкових ухилянтів. Ті обурилися
27 сiчня, 12:10
За словами урядовців, для істотного поліпшення ситуації з безпекою країні потрібно близько $40 млрд
Швейцарія підвищить податки для посилення обороноздатності
29 сiчня, 09:34
На ринку оренди житла постерігається розрив між професійними рієлторами та недобросовісними посередниками
Рада планує знизити податки для орендодавців
9 лютого, 15:23
На Львівщині у двох жінок виявили тропічну малярію
На Львівщині у двох жінок виявили тропічну малярію
18 лютого, 14:55
Новий податок для ФОПів? Гетманцев обіцяє втрутитись
Новий податок для ФОПів? Гетманцев обіцяє втрутитись
27 сiчня, 15:42
Схеми з ухилення від сплати мита на брухт через ЄС коштували державі 3,5 млрд грн лише за минулий рік
Автори тіньових схем експорту металобрухту хочуть і далі обкрадати державу – нардеп
17 лютого, 15:51
Правоохоронці аналізують діяльність мережі електронних сигарет Uvape. Проведено десятки обшуків та вилучено велику кількість продукції
Скандальна мережа, яка торгує вейпами, знайшла спосіб «надурити» БЕБ (документи)
16 лютого, 10:45
В італійських Альпах лавина накрила лижників
Лавина в Альпах забрала життя трьох французьких туристів
16 лютого, 15:21

Економіка

Надходження турзбору зросли за рік на третину: названо регіони-лідери
Надходження турзбору зросли за рік на третину: названо регіони-лідери
Україна вперше отримає скраплений газ через термінал у Литві
Україна вперше отримає скраплений газ через термінал у Литві
Через ворожі обстріли є знеструмлення у чотирьох областях
Через ворожі обстріли є знеструмлення у чотирьох областях
Майже весь єдиний податок торік сплатили ФОПи третьої групи: статистика
Майже весь єдиний податок торік сплатили ФОПи третьої групи: статистика
Нацбанк випустив пам'ятні монети, присвячені Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині
Нацбанк випустив пам'ятні монети, присвячені Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині
Підвищення прайс-кепів дало ринку додаткові 2 ГВт імпорту – глава Асоціація сонячної енергетики
Підвищення прайс-кепів дало ринку додаткові 2 ГВт імпорту – глава Асоціація сонячної енергетики

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua