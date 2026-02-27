Надходження турзбору зросли за рік на третину: названо регіони-лідери

Найбільше за рік зросли надходження до місцевих бюджетів на Рівненщині

П’яту частину від усього турзбору у країні сплатили мандрівники, що приїздили до Києва

359 млн грн туристичного збору сплатили фізичні особи-підприємці та компанії торік. За рік надходжень до бюджету від туристів побільшало на третину, а у порівнянні до 2021 зростання взагалі склало 1,5 раза. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

55% надходжень сплатили компанії – 200 млн грн, ще 159 млн грн туристичного збору припадає на ФОПів. Водночас у більшості регіонів саме підприємці формують більшу частку туристичного збору. Компанії переважають лише у сімох областях.

Розмір туристичного збору інфографіка: «Опендатабот»

Найбільша різниця на Черкащині, де 84% збору сплатили компанії та лише 16% – ФОПи. У Києві співвідношення становить 81% до 19% на користь компаній. Натомість у Чернівецькій області картина протилежна: 89% надходжень забезпечили підприємці й лише 11% – компанії.

П’яту частину від усього турзбору у країні сплатили мандрівники, що приїздили до Києва: 70,6 млн грн. На Львівщину припадає 63,15 млн гривень (18%), а трійцю найбільш запитаних у туристів регіонів замикає Хмельниччина: 46,17 млн грн (13%).

Київ, Львівщина та Хмельниччина стали центрами туризму торік інфографіка: «Опендатабот»

Водночас найбільше за рік зросли надходження до місцевих бюджетів на Рівненщині – у 1,6 раза. У прифронтовій Сумщині сума туристичного збору збільшилась у 1,5 раза, а у Києві, на Тернопільщині, Одещині та Миколаївщині – у 1,4 раза. Якщо ж порівняти з періодом до повномасштабного вторгнення, то справжні рекорди встановили: Івано-Франківщина, де надходження зросли у 4,5 раза, та Чернівецька область із приростом у 4,3 раза.

Окрім регіонів активних бойових дій, ще значно скоротились суми турстичного збору, порівняно з 2021 роком, на Миколаївщині (-75%), Одещині (-25%), Харківщині (-59%) та Чернігівщині (-17%).

До слова, у 2026 році туристам слід готуватися до зростання витрат на відпочинок. Згідно з прогнозом експертів туристичного порталу Fodor's, підвищення цін очікується через низку факторів, включно з геополітичною напруженістю та посиленням податкового тиску на туристичні потоки