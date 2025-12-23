Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

ДТЕК отримав нагороду SBC Ukraine Awards за колаборацію з Усиком

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК отримав нагороду SBC Ukraine Awards за колаборацію з Усиком

Колаборація ДТЕК та Усика отримала нагороду SBC Ukraine Awards

Компанія ДТЕК отримала нагороду SBC Ukraine Awards за кампанію USYK × DTEK | «Майбутнє буде світлим». Про це йдеться в повідомленні SBC (Sport&Business Club).

«SBC Ukraine Awards – 2025: у номінації «Комунікаційна стратегія року» перемогу здобув USYK × DTEK | Кампанія «Майбутнє буде світлим», – йдеться в ньому.

Зазначається, що церемонія нагородження відбулася 20 грудня в Kyiv Event Hall by Ramada Encore.

Під час церемонії 103 члени журі визначили найкращі кейси у 23 номінаціях.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова здобув нагороду European Excellence Awards за комунікаційний проєкт «Битва за світло».

Теги: ДТЕК Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 19 грудня в одному з районів Павлограда через тривалі відключення світла зібрався натовп мешканців
Скандал у Павлограді: стороння особа самостійно вимикала електрику в трансформаторі
20 грудня, 10:59
ДТЕК показала наслідки удару Росії по підстанції в місті Арциз
Удар по підстанції в Арцизі на Одещині. ДТЕК показала наслідки руйнувань (відео)
18 грудня, 11:37
На концерті Макса Барських пройшов благодійний розіграш
На концерті Макса Барських благодійний фонд Олександра Усика зібрав кошти для ЗСУ (фото)
17 грудня, 15:54
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 6 грудня 2025 року
5 грудня, 19:35
Французькі компанії мають значні можливості у розвитку української енергетики – гендиректор ДТЕК
Французькі компанії мають значні можливості у розвитку української енергетики – гендиректор ДТЕК
3 грудня, 16:57
Київ: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 3 грудня 2025 року
2 грудня, 20:11
Усик: Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером
Усик назвав суперника, з яким хоче провести наступний бій
1 грудня, 18:00
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 28 листопада 2025 року
27 листопада, 20:50
Олександр відмовився від захисту титулу IBF у 2024 році, але потім повернув собі пояс завдяки перемозі над Даніелем Дюбуа
Визначилися потенційні суперники Олександра Усика в поєдинку за пояс IBF
25 листопада, 21:20

Бізнес

She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства
She Congress 2025 у Києві: як жінки-лідерки формують нові правила для бізнесу, освіти та суспільства
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»
Міноборони започаткувало експериментальний проєкт для релокації потужностей «Мотор Січі»
ДТЕК отримав нагороду SBC Ukraine Awards за колаборацію з Усиком
ДТЕК отримав нагороду SBC Ukraine Awards за колаборацію з Усиком
Через СВАМ українські виробники будуть платити додатково 100 євро за тонну сталі – «Метінвест»
Через СВАМ українські виробники будуть платити додатково 100 євро за тонну сталі – «Метінвест»
«Укркокс» закликав НКРЕКП не підвищувати тарифи на розподіл газу у 2026 році
«Укркокс» закликав НКРЕКП не підвищувати тарифи на розподіл газу у 2026 році
Україна запустила нові маршрути постачання газу
Україна запустила нові маршрути постачання газу

Новини

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua