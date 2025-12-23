ДТЕК отримав нагороду SBC Ukraine Awards за колаборацію з Усиком

Колаборація ДТЕК та Усика отримала нагороду SBC Ukraine Awards

Компанія ДТЕК отримала нагороду SBC Ukraine Awards за кампанію USYK × DTEK | «Майбутнє буде світлим». Про це йдеться в повідомленні SBC (Sport&Business Club).

«SBC Ukraine Awards – 2025: у номінації «Комунікаційна стратегія року» перемогу здобув USYK × DTEK | Кампанія «Майбутнє буде світлим», – йдеться в ньому.

Зазначається, що церемонія нагородження відбулася 20 грудня в Kyiv Event Hall by Ramada Encore.

Під час церемонії 103 члени журі визначили найкращі кейси у 23 номінаціях.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова здобув нагороду European Excellence Awards за комунікаційний проєкт «Битва за світло».