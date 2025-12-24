Без світла до 20 годин. Гендиректор ДТЕК розповів, якою буде ця зима для українців

Максим Тимченко: «На жаль, у нас закінчується наше обладнання»

Нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються. Відповідну заяву зробив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко в коментарі для Bloomberg, пише «Главком».

«З вересня цього року лише електростанції ДТЕК ворог атакував понад шість разів. Майбутня зима буде найважчою з часів повномасштабного вторгнення», – заявив Максим Тимченко. Голова ДТЕК також підкреслив, що сьогодні деякі українські споживачі живуть без електроенергії від 15 до 20 годин, враховуючи низьку зимову температуру.

За даними Максима Тимченко, з вересня 2025 року Росія пошкодила або ж знищила половину енергетичних потужностей компанії ДТЕК. Адже від початку цієї осені російські війська зосереджені на знищенні енергетичної інфраструктури України. Тому, ми спостерігаємо регулярні обстріли по об'єктах генерації, передачі електроенергії, газовій інфраструктурі, вугільному видобутку, тобто майже по всій енергосистемі України.

«Чим далі, тим стає дедалі складніше проводити відновлення, тому що, на жаль, у нас закінчується наше обладнання. Сьогодні це головна проблема», – підкреслили у ДТЕК. Через це постерігається проблема відсутності резервних трансформаторів, генераторів і турбін. Крім цього, енергетики мають мало часу для того, аби відновлювати роботу цих систем.

Зараз енергетична галузь перебуває у пошуках вже вживаного обладнання. За словами Максим Тимченко, команди енергетиків шукають справні установки для теплових електростанцій, аби поповнити наші запаси.

Нагадаємо, як генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що зараз ключове завдання – це пошук обладнання для відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів енергосистеми. Тімченко додав, що найважливішими компонентами є трансформатори та газові компресори.

Також повідомлялося, як генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що попри всі обстріли компанія не збирається здаватися і продовжить відновлювати пошкоджене російськими обстрілами обладнання.