Україна на порозі фінансової катастрофи? Свириденко зробила заяву

Глава уряду наголосила, що Україні найближчим часом надійде $1,5 млрд від МВФ

Кабінет міністрів не очікує у квітні фінансової катастрофи через брак коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ премʼєр-міністерки Юлії Свириденко під час години запитань до уряду в парламенті.

За словами Свириденко, Україна найближчим часом отримає $1,5 млрд від Міжнародного валютного фонду. Водночас вона зазначила, що без програми МВФ 90 млрд євро від ЄС не буде. Перший транш у межах кредиту має надійти у квітні.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україні загрожує «фінансова трагедія» у квітні. Її причиною може стати нестача коштів на фінансування видатків.

«Не у всіх колег (не тільки з Ради, але і з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що у квітні не буде чим фінансувати видатки. Сьогодні вже ми використовуємо ті кошти, що були закладені на друге півріччя. У МВФ позиція щодо маяків, погоджених урядом, дуже проста – вони обовʼязкові. І перенесення їх з prior action не змінило цього ставлення», – казав парламентар.

Крім того, нардеп поскаржився, що Кабінет міністрів погіршує ситуацію, проявляючи непослідовність: з одного боку, погоджує маяки в програмі з Міжнародним валютним фондом, а з іншої – розширює «абсолютно неефективну програму нацкешбеку» виплатами у 15% від вартості товарів.

До слова, Рада директорів МВФ схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України обсягом $8,1 млрд. Найближчим часом очікується перший транш – близько $1,5 млрд, які спрямують на покриття дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

Програма МВФ є частиною ширшої фінансової рамки, яка передбачає покриття прогнозованого дефіциту держбюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років. Вона також передбачає продовження структурних реформ, спрямованих на зміцнення макроекономічної та фінансової стабільності.

Нова програма визначена як «якірна» для всієї міжнародної допомоги. Зокрема, вона відкриває шлях до залучення до 90 млрд євро від Європейський Союз, а також фінансування від країн G7 і міжнародних фінансових інституцій.