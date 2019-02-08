ДТЕК виступила за рівні права українських виробників електроенергії й імпортерів



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З 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії

ДТЕК завжди підтримував розвиток і реформи ринку електроенергії в Україні, - експерт

Енергетична компанія ДТЕК буде ініціювати зміни в правила оптового ринку електроенергії для того, щоб імпортні постачальники мали однакові права і обов'язки з українськими виробниками. Про це під час круглого столу у Верховній Раді заявив директор з регуляторних та правових питань компанії Олексій Захарчук.

За словами Захарчука, ДТЕК завжди підтримував розвиток і реформи ринку електроенергії в Україні. «Тому, не чекаючи старту роботи нової моделі ринку електроенергії, компанія буде ініціювати зміни, що дозволять імпортерам прийти в Україну на конкурентних умовах», - зазначив експерт.

«Ми будемо ініціювати це питання, щоб права і обов'язки імпортерів та українських виробників електроенергії були однаковими», - зазначив Олексій Захарчук.

З 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку запланований на липень 2019 го.

Перехід передбачений законом «Про ринок електроенергії», що був прийнятий у 2017 році. Він передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакета ЄС, в тому числі, в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

28 грудня 2018 року Антимонопольний комітет України закрив справу проти енергетичного холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. АМКУ визнав, що ДТЕК не зловживав монопольним становищем.