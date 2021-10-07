Кількість кібератак у світі цього року побила рекорд

В середньому, найбільша кількість кібератак у 2021 році щотижня відбувалася в Африці

Основної шкоди завдають кібератаки, спрямовані на здирництво чи крадіжку даних

Згідно з даними на кінець вересня, кількість кібератак на різні організації у світі за 2021 рік зросла на 40% у порівнянні з минулим роком. Про це йдеться в звіті компанії Check Point Research.

Як не дивно, найпопулярнішими жертвами атак стали організації зі сфери освіти та дослідницької діяльності – на 60% більше, ніж минулого року.

Згідно зі звітом, кожна 61 організація у світі за 9 місяців 2021 року стала жертвою вимагачів, які використовують спеціальні програми, цей показник зріс на 9% у порівнянні з 2020 роком.

Кількість кібератак за регіонами розподілилася таким чином:

Африка – в середньому 1615 атак на тиждень;

Азіатсько-Тихоокеанський регіон – 1299;

Латинська Америка – 1117;

Європа – 665;

Північна Америка – 497.

Нагадаємо, на початку літа Кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на державні установи та приватні компанії в Україні. Зловмисники розповсюджували шкідливе програмне забезпечення, що встановлювало на комп’ютер користувача віддалений прихований доступ та відправляло документи на підконтрольні їм сервери.

Нагадаємо також, раніше Кіберполіція Київщини дала поради, як убезпечитись від онлайн-шахрайства.

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