Економічний фронт України. Скільки ФОПів відкрилось за час війни

Щотижня діяльність закладів дедалі більш відновлюється, уже працює 54% кафе, кав’ярень та барів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України зареєструвалося 10455 фізичних осіб-підприємців. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Як зазначається у повідомленні, у перші тижні війни Єдиний державний реєстр не працював – нові бізнеси не реєструвалися. З моменту відкриття реєстру кількість нових компаній та ФОП почала зростати. За перші тижні було зареєстровано понад 10 тисяч ФОП та понад 1,2 тисячі компаній.

Крім цього, з моменту початку війни кількість вакансій та резюме на сайті Work.ua знижується щотижня. Зараз на сайті опубліковано 13145 вакансій, з них 2514 – нові. Для порівняння, станом на 21 лютого було 92 тисячі активних вакансій і 58 тисяч нових.

Водночас ситуація на сервісі пошуку роботи за кордоном Jooble протилежна: наразі там розміщено 55552 вакансій проти 25298 довоєнних оголошень про пошук робітників. Зріст також пов’язаний з проектом Help Ukrainians, який запустив Jooble.

За даними української компанії з автоматизації закладів Poster POS, 19% закладів громадського харчування в України продовжували працювати навіть в перші дні війни.

Щотижня діяльність закладів дедалі більш відновлюється. Наразі працює вже 54% кафе, кав’ярень та барів, що генерують понад 52% обігів від довоєнних показників.

Що стосується роботи транспорту, то під час військового стану залізниця працювала в режимі евакуації. Люди мали змогу добиратися до безпечних місць безкоштовно на поїздах у потрібних напрямках. За даними Railwaybot, з початку квітня відновився продаж квитків на заплановані поїздки.

Що стосується індивідуальних перевезень: за даними сервісу таксі «Бонд», кількість замовлень таксі з моменту початку війни впала більш ніж утричі. В середині квітня попит почав дещо зростати, але все ще не дотягує до показників до 24 лютого.