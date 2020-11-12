Економіст пояснив, які наслідки матиме підвищення тарифу на передачу електроенергії

Для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії

Підвищення з грудня тарифу на передачу струму на 30% спровокує зростання цін на всі товари та послуги. Про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак у ефірі телеканалу «Україна 24».

«Електроенергія, як і інші джерела енергії – це обов’язковий елемент вартості виготовлення всіх товарів і послуг. Тому, коли дорожчають енергоресурси, то автоматично дорожчає все. Тому що виробник, так само як і торговець, не можуть працювати собі в мінус. Якщо в них дорожчають елементи собівартості, а основний – це енергоресурс, вони змушені піднімати ціну, немає іншого виходу. Тому це початок ланцюгової реакції підвищення цін на все без винятку», - пояснив Новак.

За словами експерта, зростання цін на різні продукти і послуги буде різним, адже частка витрат на енергоресурси у їх собівартості є різною, проте це зростання цін буде тотальним.

«На одні товари і послуги буде підвищення більшою мірою, на інші буде іншою мірою, тут не можна одним лекалом сказати. Але дорожча електроенергія запускає ланцюгову реакцію подорожчання всіх товарів і послуг», – наголосив Новак.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%. У 2021 році ціна виросте ще раз, до 340 грн/МВт-год.

Промисловці та бізнес виступають проти цього рішення. Президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.