Офшорні схеми та санкції РНБО завадили Гетманцеву потрапити до Верховного Суду



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Громадська рада врахувала пояснення Данила Гетманцева і свій висновок скасувала, але суддею Верховного суду він так і не став

Громадська рада доброчесності назвала чотири причини невідповідності кандидата на посаду судді Верховного Суду Данила Гетманцева

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у 2017 році претендував на посаду судді Верховного Суду, але його кандидатура не пройшла перевірку Громадської ради доброчесності.

Зазначається, що Громадська рада доброчесності назвала чотири причини невідповідності кандидата на посаду судді Верховного Суду Данила Гетманцева критеріям доброчесності та професійної етики.

По-перше, це участь в офшорних схемах, по-друге, санкції Ради нацбезпеки та оборони України проти компанії, у якій він був корпоративним власником, по-третє, тривала співпраця з Володимиром Сівковичем, який вважається одним із організаторів побиття студентів в ніч на 30 листопада 2013 р. на Майдані Незалежності і, четверте, підозра в ухилянні від сплати податків.

«Сівкович був співробітником радянських і, швидше за все, російських спецслужб. Тому той, хто з ним працював, це не прикрашає його біографію» - пояснює політолог Олександр Палій.

Пізніше Данило Гетманцев надав свої пояснення щодо зауважень Громадської ради.

«З наявних в моєму суддівському досьє матеріалів видно, що дохід в TOB «Юрімекс» не є моїм єдиним джерелом прибутку. У сукупності виходить сума, що дозволяє покривати мої побутові потреби. Окрім того, у мене була досить успішна кар'єра в TOB «М.С.Л.», де я пройшов шлях від помічника юриста до першого віцепрезидента компанії. Я звільнився з MCJI в 2011 році, але після цього у мене лишились значні заощадження», - пояснив Гетманцев.

Громадська рада врахувала пояснення і свій висновок скасувала, але суддею Верховного Суду юрист так і не став. Він пішов вище – опікуватись переформатуванням бізнес-середовища країни.

Нагадаємо, Данило Гетманцев на парламентських виборах пройшов до Верховної Ради за списком партії «Слуга народу».