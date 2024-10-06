Експерт назвав причину ймовірних нічних перебоїв електропостачання

За словами Ігнатьєва, встановлена регулятором верхня межа ціни на електроенергію в Україні нижча за оптові ціни на європейському ринку в нічні години

Через прайс-кепи вночі можуть бути проблеми зі світлом – Ігнатьєв

Через встановлені регулятором цінові обмеження (прайс-кепи) можуть виникнути проблеми з електропостачанням вночі. Про це заявив голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За словами Ігнатьєва, встановлена регулятором верхня межа ціни на електроенергію в Україні нижча за оптові ціни на європейському ринку в нічні години. Це робить імпорт електроенергії нерентабельним для трейдерів.

«Ми це в Києві відчували цього літа. Переважна більшість трейдерів – приватні компанії, і їм було просто нерентабельно закуповувати електроенергію за таких умов», – пояснив експерт.

За його словами, тепер так само це може відбуватися у ранкові та вечірні години. Це час коли через граничні ціни невигідно купувати електроенергію і постачати її кінцевому споживачу.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко заявив, що цінові обмеження на ринку електроенергії вкрай ускладнюють розвиток нової децентралізованої генерації, яка є ключовою для вирішення питання подолання дефіциту потужностей.