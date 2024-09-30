Чому ексголова «Укренерго» Кудрицький боїться справи «Юнайтед енерджі»?

Справа «Укренерго» і Кудрицького ще не завершена

Історія із незаконним та корупційним продажем електроенергії на 1,4 млрд грн для компанії олігарха Коломойского «Юнайтед енерджі» добігає кінця.

Суд вже двічі визнав дії державної компанії «Укренерго» та його вже на даний час екскерівника Кудрицького недобросовісними, що дало можливість Коломойському у класичний для себе спосіб заробити і «взути» державу. Яка роль у цьому Кудрицького – це питання до НАБУ та БЕБ, які тасують вже колоду справ проти колишнього голови «Укренерго».

Проте, справа «Кудрицького-Коломойського-Юнайтед енерджі» примітна не лише тим як чиновники і олігархи доять державу. Кого цим здивуєш. Справа цікава і способом у який Кудрицький як керівник «Укренерго» вирішив перекласти відповідальність за фактично втрачені гроші на третю сторону, а саме на «Банк Альянс», який виступав учасником гарантій під час продажу електроенергії.

Тут потрібно повернутись до рішення Північного апеляційного господарського суду від 17 вересня 2024 році у справі № 910/16479/23, де «Укренерго» та «Юнайтед енерджі» намагались оспорити рішення на користь «Банку Альянсу». По суті: «Банк Альянс» відмовився оплачувати по гарантії 1,4 млрд грн. Перший суд підтвердив це. Тепер і другий вже апеляційний суд назвав «Укренерго» часів Кудрицького та «Юнайтед енерджі» Коломойського – якщо перекласти із юридичної та судової мови на людську мову – маніпуляторами та наперсточниками.

А цікавість у тому, що «Укренерго» і олігархічна «Юнайтед енерджі» без докору сумління удвох виступили проти «Банку Альянс». Варто зауважити, що «Укренерго» подало позов не проти «Юнайтед Енерджі», а саме на банк. Це може бути беззаперечним доказом змови і спільної участі обох структур для порятунку ситуації, коли правоохоронні органи отримають докази існування «схеми» на ринку електроенергії, яку прокрутили Кудрицький та Коломойський.

До речі, два рішення суду – це просто готовий доказ для справи НАБУ, яка була відкрита за рішенням Вищого антикорупційного суду. І справа ця прямо визначає ексголову «Укренерго» Кудрицького учасником, а можливо і навіть лідером фінансової махінації, коли «Укренерго» втратило мільярд гривень з власної вини або власних усвідомлених дій.

Тобто, суд перекреслив спробу «Укренерго» та «Юнайтед енерджі» повісити борг у 1,4 млрд грн на «Банк Альянс». А задум був у стилі раннього Коломойського: отримати від «Укренерго» електроенергію на 1,4 млрд грн, тупо не заплатити за неї, а потім змусити банк-гарант «Альянс» заплатити за Кудрицького-Коломойського.

В уяві керівництва «Укренерго» все мало відбутись як у класичних голлівудських фільмах про страхові компанії. Страхувальник («Укренерго») навмисно створює страховий випадок для отримання грошей і страхова («Банк Альянс») платить як «зайчик» по рахунку. Але не так сталось, як гадалось. Доказів, що «Укренерго» і «Юнайтед енерджі» створили штучну страхову ситуацію і фактично вимагали гроші з банку – більш, ніж достатньо. Тому й не дивно, що суди двічі підтримали банк і визнали гарантію недійсною.

При цьому спроба повісити борг у 1,4 млрд грн на «Банк Альянс» була до того ж нахабною і антизаконною, тому що «Юнайтед енерджі» присвоїли статус «дефолтний». А згідно правил енергоринку «Укренерго» повинно було скасувати договори, зупинити продаж і списати кошти боржника. На цьому імідж талановитого менеджера Кудрицького та реноме «успішної» компанії «Юнайтед енерджі» луснули б як мильна булька.

Талантів Кудрицького вистачило лише на те, щоб придумати воєнну байку як працівники «Укренерго» масово сиділи у підвалах і сховищах під російськими ракетами і не знали, що відбувається. У судах напевно також голосно пореготали над такими слізними історіями.

Державна аудиторська служба і НКРЕКП також не перейнялись історіями про початок війни. Усім було тяжко. Але ніхто не додумався «стирити» 1,4 млрд грн. Видно, Кудрицький і Коломойський у березні 2022 року вже морально готувались співати «Боже, царя храни», розучували гімн Росії, але заодно хотіли іще витягнути із бюджету України півтора мільярда гривень.

Коли ж держава не впала, армія продовжувала воювати, народ почав вертатися, то голова «Укренерго» Кудрицький і олігарх Коломойський задумались над питанням «на кого будемо вішати борг». У розхід вирішили пустити банк-гарант. І у цьому випадку на місці «Банку Альянс» міг опинитися будь-який інший банк. Державний «Приватбанк», «Укрексімбанк» чи «Укргазбанк».

Тепер справедливість рішення по Кудрицькому залежить від НАБУ. Хоча залишається багато питань до об’єктивного розслідування. Можливо після звільнення Кудрицького НАБУ стане трохи сміливішим і буде висувати звинувачення не лише проти власника «Юнайтед Енерджі» Кіпермана, а й проти самого Кудрицького. Адже виявляється слідство НАБУ не допитувало Кудрицького і не перевіряло його на причетність до схеми.

Та й «головний підозрюваний», керівник департаменту розрахунків «Укренерго» Дмитро Кондрашов – це смішно. Я вже писав, що він би жодної копійки не перерахував без згоди Кудрицького.

Та і як НАБУ планує дотягнутись до Кондрашова, який разом із ще одним підозрюваним менеджером «Укренерго» Микитою Вишневським (директор з ринкових операцій) вдало «переплив Тису» чи то пак був евакуйований з України подалі від тюрми, чи СІЗО.

Зрештою, все впирається у фігуру Кудрицького. І до сьогодні НАБУ намагалось навіть вигороджувати ексголова «Укренерго». Доходить до абсурдного і водночас смішного. Детективи НАБУ у суді звинуватили ексголова правління «Банку Альянс» у перевищенні повноважень і намагалося виступити на боці «Укренерго» у його позові до банку. Не хочеться думати, що НАБУ рятує Кудрицького. Адже має бути навпаки і НАБУ має боротись із корупціонерами.

Наразі Кудрицького не випускають за Тису і за кордон. А тому у НАБУ є всі шанси не відіграти постановочну виставу, а реально допитати і у випадку необхідності притягнути до відповідальності колишнього керівника «Укренерго».

Після рішення Північного апеляційного господарського суду корупційна історія Кудрицького може заграти новими веселковими барвами. І до ЛГБТ+ це не має відношення. Тим паче, ексголова «Укренерго» вже не цікавий західним партнерам і НАБУ немає підстав положити за нього душу і тіло. І цю небезпеку добре розуміє Кудрицький. Тому й не дивно, що в інформаційному просторі вирішили підмінити тему «корупціонерів з «Укренерго» на тему «як завжди винен «Банк Альянс». Правда, виходить подекуди смішно, істерично, кострубато і не дуже професійно.

Отже, справа «Укренерго» і Кудрицького про схему продажу на 1,4 млрд грн електроенергії іще не завершена. «Юнайтед енерджі» – банкрут. Коломойський – у СІЗО. А Кудрицький – іще не допитаний. Тому у НАБУ і САП попереду багато роботи.