Чи будуть відключення світла 22 вересня: прогноз «Укренерго»

У всіх регіонах України упродовж доби 22 вересня не прогнозується відключення світла

«Укренерго» закликає українців споживати електроенергію ощадливо

Сьогодні, 22 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«22 вересня, заходи обмеження споживання не плануються. У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

Наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту.

Як стало відомо, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну.

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.