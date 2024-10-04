Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Потрібно вирішити проблему боргів в енергетиці для збереження енергосистеми – Центр Разумкова

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Потрібно вирішити проблему боргів в енергетиці для збереження енергосистеми – Центр Разумкова
Експерт наголосив, що Україна втратила можливість за ці роки збудувати мінімум 7 ГВт ВДЕ-генерації та до 2 ГВт балансуючих потужностей на базі газових електростанцій
ілюстративне фото: Depositphotos

«Одним із кроків для збереження цілісності енергосистеми України є вирішення боргової проблеми на ринках електроенергії та природного газу»

Необхідно вирішити проблему боргів на ринку електроенергії та газу, щоб зберегти цілісність енергосистеми. Про це йдеться в статті директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко. 

«Одним із кроків для збереження цілісності енергосистеми України є вирішення боргової проблеми на ринках електроенергії та природного газу, поліпшення інвестиційного клімату завдяки зміні моделі функціонування цих ринків для досягнення market coupling», – написав він.

Омельченко наголосив, що через небажання уряду впровадити європейську модель ринку Україна втратила можливість за ці роки збудувати мінімум 7 ГВт ВДЕ-генерації та до 2 ГВт балансуючих потужностей на базі газових електростанцій.

«З цієї ж причини, всі нові урядові плани з розбудови децентралізованої генерації покриті туманом невизначеності», – підкреслив експерт.

Раніше народна депутатка Інна Совсун заявляла, що запровадження market coupling (об’єднання європейського та українського енергетичних ринків – ред.) не збільшить вартість електричної енергії на українському енергоринку.

Теги: Україна Інна Совсун електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти використовують дитячу працю для виготовлення дронів
Окупанти заставляють дітей в Маріуполі виготовляти для них БпЛА – Центр нацспротиву
28 вересня, 01:09
«Главком» нарахував 11 кримінальних проваджень за статтею Кримінального кодексу з приміткою «зниклий безвісти»
Зник на Курщині. Українські правоохоронці почали розслідувати новий тип справ
27 вересня, 10:12
Триває 941-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 21 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
21 вересня, 08:12
Hyundai Venue підготували до бездоріжжя
Hyundai представила недорогий кросовер для бездоріжжя (фото)
18 вересня, 21:13
Економічне бронювання несе політично-соціальні ризики і може розділити суспільство, – переконаний Риженков
Дефіцит кадрів це головний виклик для нашої промисловості – СЕО «Метінвесту»
17 вересня, 12:00
Фото уражених мостів на Курщині, зроблені у середині і наприкінці серпня
Знищені Україною мости у Курській області: британська розвідка оприлюднила фото
14 вересня, 12:12
Адміністрація Байдена використала президентські повноваження, щоб швидко доставити зброю в Україну
Байден просить продовжити надання Україні допомоги на $5,8 млрд
14 вересня, 10:44
ДТЕК оперативно ліквідували наслідки негоди в Одеській та Дніпропетровській областях
Енергетики ДТЕК повернули світло у 98 населених пунктів після негоди
13 вересня, 16:42
Раніше ізраїльська сторона зверталася до молдавської і попросила виділити чартери для приїзду хасидів
Молдова заборонила хасидам проїзд своєю територією в Україну
10 вересня, 01:19

Економіка

Потрібно вирішити проблему боргів в енергетиці для збереження енергосистеми – Центр Разумкова
Потрібно вирішити проблему боргів в енергетиці для збереження енергосистеми – Центр Разумкова
Тариф на вантажні залізничні перевезення не має бути обтяжений сторонніми послугами – експерт
Тариф на вантажні залізничні перевезення не має бути обтяжений сторонніми послугами – експерт
Міноборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ
Міноборони оприлюднило новий механізм закупівель електроенергії для ЗСУ
Цінові обмеження в енергетиці заважають вирішенню проблеми дефіциту потужностей – Центр Разумкова
Цінові обмеження в енергетиці заважають вирішенню проблеми дефіциту потужностей – Центр Разумкова
В Україні зростають ціни: Мінекономіки назвало причини
В Україні зростають ціни: Мінекономіки назвало причини
Туристичний бум: які готелі можуть з’явитися в Україні в найближчі два роки
Туристичний бум: які готелі можуть з’явитися в Україні в найближчі два роки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
15K
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
12K
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
12K
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
11K
Паралізований журналіст BBC розповів про приниження у польському літаку
7743
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua