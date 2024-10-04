Потрібно вирішити проблему боргів в енергетиці для збереження енергосистеми – Центр Разумкова

Експерт наголосив, що Україна втратила можливість за ці роки збудувати мінімум 7 ГВт ВДЕ-генерації та до 2 ГВт балансуючих потужностей на базі газових електростанцій

«Одним із кроків для збереження цілісності енергосистеми України є вирішення боргової проблеми на ринках електроенергії та природного газу»

Необхідно вирішити проблему боргів на ринку електроенергії та газу, щоб зберегти цілісність енергосистеми. Про це йдеться в статті директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко.

«Одним із кроків для збереження цілісності енергосистеми України є вирішення боргової проблеми на ринках електроенергії та природного газу, поліпшення інвестиційного клімату завдяки зміні моделі функціонування цих ринків для досягнення market coupling», – написав він.

Омельченко наголосив, що через небажання уряду впровадити європейську модель ринку Україна втратила можливість за ці роки збудувати мінімум 7 ГВт ВДЕ-генерації та до 2 ГВт балансуючих потужностей на базі газових електростанцій.

«З цієї ж причини, всі нові урядові плани з розбудови децентралізованої генерації покриті туманом невизначеності», – підкреслив експерт.

Раніше народна депутатка Інна Совсун заявляла, що запровадження market coupling (об’єднання європейського та українського енергетичних ринків – ред.) не збільшить вартість електричної енергії на українському енергоринку.