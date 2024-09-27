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Прайс-кепи заважають стимулюванню інвестицій в енергетику – Центр Разумкова

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Прайс-кепи заважають стимулюванню інвестицій в енергетику – Центр Разумкова
Омельченко пояснив, що якщо нічого не змінити, тоді Україна не зможе користуватися імпортом електроенергії в необхідних обсягах.
фото: depositphotos.com

Через прайс-кепи немає стимулів для створення інвестицій в енергетику – Центр Разумкова

Встановлені на українському ринку електроенергії цінові прайс-кепи (цінове обмеження – гранично максимальна та мінімальна ціна електричної енергії, яку встановлює НКРЕКП на ринку для бізнесу – ред.) заважають стимулюванню інвестицій в енергетику. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Модель нашого ринку електроенергії не стимулює інвестицій у розподільну генерацію (та й у будь-яку генерацію взагалі), а без інвестицій жоден держбюджет не впорається з таким навантаженням, а наш і поготів. Модель обмежена різними прайс-кепами, адміністративними втручаннями. І в результаті впродовж останніх 5 років генерує не стільки інвестиції, скільки борги», – сказав експерт.

Він підкреслив, що перед інвесторами накопичились величезні борги. Омельченко пояснив, що якщо нічого не змінити, тоді Україна не зможе користуватися імпортом електроенергії в необхідних обсягах. Виходом із ситуації Омельченко називає забезпечення сумісності енергоринків України та ЄС – так званий market coupling.

«Невигідно купувати-продавати електроенергію, якщо вона дешевша, ніж в ЄС, де немає нищівних ударів і дефіциту не існує. Без market coupling (гармонізовані правила розрахунку пропускної спроможності, ведення режиму перевантаження й торгівлі електроенергією, що діють в ЄС із 2015 року – ред.) я не бачу швидкого ефективного будівництва децентралізованої генерації у потрібних нам обсягах», – наголосив Омельченко.

Раніше повідомлялося, що для розвитку енергетики потрібно зменшити втручання держави в енергоринки та вони мають працювати за конкурентними та ринковими правилами.

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Теги: енергетика обмеження інвестиції НКРЕКП електроенергія Україна

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