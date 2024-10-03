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«Укренерго» запроваджувало аварійні відключення світла у двох областях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укренерго» запроваджувало аварійні відключення світла у двох областях
Енергетики долають наслідки чергового обстрілу росіян
фото з відкритих джерел

Аварійно-відновлювальні роботи в Харківській та Полтавській областях завершилися об 11:31

Через наслідки російських обстрілів з 10:15 у частині Харківської та Полтавської областей запроваджувалися аварійні відключення світла. Це було потрібно для недопущення перевантаження обладнання та зниження напруги в мережах обленерго, повідомляє «Укренерго».

Аварійно-відновлювальні роботи завершилися об 11:31.

Зокрема, через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 538 населених пунктів. Нові знеструмлення зафіксовано в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Одеській областях.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.

Нагадаємо, Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Теги: Харківщина Полтавщина Укренерго обстріл електроенергія енергетика відключення світла

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