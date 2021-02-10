Експерт попередив українців про нове зростання цін на продукти

Ціни на продукти безпосередньо залежать від зарплати українців

Економіст Олег Пендзін розповів, чому в Україні подорожчали продукти зі споживчого кошика і до чого готуватися українцям у майбутньому.

Про це повідомляє Україна 24.

«Нас з вами не так хвилює цифра на ціннику, як те, яку частину від доходу ми витратимо на прожиток. Українська сім'я витрачає на продукти 50% доходу, тоді як в Європі – 12-18%. Ціни однакові майже по всіх позиціях, а доходи набагато менше. Так що сама цифра цінника хвилює нас тільки в тому плані, що ми порівнюємо доходи з витратами. В першу чергу ми думаємо, наскільки станемо біднішими через зростання цін», - говорить експерт.

За словами Пендзіна, ціни на продукти безпосередньо залежать від зарплати українців.

«Ціни, звичайно, залежать від наших зарплат, і навпаки. Наприклад, курячі яйця - в ціні є не тільки комбікорм, а й зарплата тих, хто працює, і так далі. Якщо три місяці тому яйце коштувало 1,70 грн, то зараз 2,5 грн. Об'єктивно, яйця не можуть коштувати на ринку менше ніж 35-36 гривень за десяток. Ось така арифметика», – сказав він.

Економіст розповів про темпи зростання доходів населення в Україні.

«Якщо ми порівнюємо доходи працездатного населення, то вони ростуть. Мінімалка зросла на 24%, При тому що економіка впала. Але зарплата в доходах становить тільки 50%, решта – пенсії і соцвиплати, а там зростання набагато менше. Ми бачимо ситуацію, що в цілому доходи населення ростуть не такими темпами, як витрати цього ж населення. На жаль, бідні, пенсіонери, ті, хто сидять на соцвиплатах, не мають грошей на прожиток», – сказав він.

Експерт каже, що в Україні за будь-яких умов найближчим часом зростатимуть ціни на продукти, але вони утримуватимуться в межах купівельної спроможності населення.

Як повідомлялося раніше, Нацбанк очікує цього року прискорення інфляції до 7%.

До слова, навесні в Україні слід очікувати подорожчання зернових продуктів, овочів та фруктів.