Пандемія спричинила падіння глобальної торгівлі на 32% – експерт СОТ
Економіку і торгівлю в умовах пандемії визначено дуже нестабільними сферами
Світова економіка впала на 32% у 2020 році через глобальну пандемію коронавірусу. Про це повідомив головний радник генерального директора Світової організації торгівлі (СОТ)Тім Йенд на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді», передає Укрінформ.
«Пандемія коронавірусу серйозно, драматично вплинула на світову економіку і торгівлю. Очевидно, що ці сфери нині є дуже нестабільними. Але з точки зору глобальної торгівлі можна сказати, що вона скоротилася на 32%», – зазначив експерт.
За аналізом СОТ, у другій половині 2020 року спостерігаються тенденції до покращення ситуації у глобальній торгівлі.
Йенд акцентував увагу на важливості світової торгівлі як інструменту виходу з економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, що також повинна стимулювати поширення вакцин у світі.
Натомість, Міжнародний валютний фонд вважає, що вплив пандемії коронавірусу на глобальне економічне зростання буде менш негативним, ніж прогнозувалося в червні 2020 року, та при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%.
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