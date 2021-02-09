Пандемія спричинила падіння глобальної торгівлі на 32% – експерт СОТ

Світова торгівля важлива як інструменту виходу з економічної кризи – зазначають в СОТ

Економіку і торгівлю в умовах пандемії визначено дуже нестабільними сферами

Світова економіка впала на 32% у 2020 році через глобальну пандемію коронавірусу. Про це повідомив головний радник генерального директора Світової організації торгівлі (СОТ)Тім Йенд на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді», передає Укрінформ.

«Пандемія коронавірусу серйозно, драматично вплинула на світову економіку і торгівлю. Очевидно, що ці сфери нині є дуже нестабільними. Але з точки зору глобальної торгівлі можна сказати, що вона скоротилася на 32%», – зазначив експерт.

За аналізом СОТ, у другій половині 2020 року спостерігаються тенденції до покращення ситуації у глобальній торгівлі.

Йенд акцентував увагу на важливості світової торгівлі як інструменту виходу з економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, що також повинна стимулювати поширення вакцин у світі.

Натомість, Міжнародний валютний фонд вважає, що вплив пандемії коронавірусу на глобальне економічне зростання буде менш негативним, ніж прогнозувалося в червні 2020 року, та при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

Коронавірус в Україні

Всього 1249646

Одужали 1084608

Хворіють 141267

Померли 23771