Експерт спростував міф про збитки від формули «Роттердам +»



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Формула «Роттердам+» визначає прогнозне значення тарифу ТЕС

Твердження НАБУ про те, що від введення формули «Роттердам +» було завдано збитків у розмірі 19 млрд.грн. є міфом. Про це написав співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич в блозі інтернет-видання «Кореспондент».

«Загальновідомо, що формула» Роттердам +» визначає прогнозне значення тарифу ТЕС. За фактом тариф ТЕС завжди був іншим. За період дії формули були періоди, коли ТЕС працювали з негативною рентабельністю, чого Порядок в принципі не передбачає. Таким чином, немає прямого зв’язку між «Положенням про розрахунок прогнозного тарифу ТЕС» і самим тарифом ТЕС. Відповідно, оцінити подібним чином обсяги збитків взагалі не представляється можливим. У Положенні чітко вказано, що воно відноситься виключно до прогнозного значення ОРЦ», – зазначив Марунич.

Експерт додав, що Порядок стверджував також методику розрахунку тарифів генерації: АЕС, ГЕС, ТЕЦ. В подальшому всі ці тарифи враховувалися в оптовій ринковій ціні електроенергії, а вона безпосередньо впливала на тариф споживача.

«Однак на споживача впливали всі гравці на ринку, тому стверджувати, що шкоди було завдано саме ТЕС без розуміння впливу інших гравців ринку, зміни його структури, впливу субсидування населення на промислових споживачів, щонайменше, несправедливо», – вважає Дмитро Марунич.

На його думку, також неможливо прямим рахунком, як робить НАБУ, переносити вплив фрахту в тарифі ТЕС на споживачів, оскільки він всього лише використовувався для прогнозу тарифу. «В результаті, достовірно визначити, як фактично дана змінна транслювалася в тариф кінцевого споживача попросту неможливо», – констатував співголова Фонду енергостратегії Дмитро Марунич.

Нагадаємо, Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Оксана Кривенко заявила раніше, що формула «Роттердам +» дозволила українцям заощадити до 40 млрд грн., Оскільки стримувала зростання тарифів на електроенергію для населення.

Економічну обґрунтованість і законність формули «Роттердам +» підтвердили Європейська асоціація вугілля та лігніту (EURACOAL) і Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.