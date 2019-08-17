Дії НАБУ щодо «Роттердам+» можуть призвести до кризи в енергетиці, - експерти



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Дії НАБУ щодо «Роттердам+» можуть призвести до кризи в енергетиці, вважають експерти Фото: sud.ua

Для нормальної роботи теплових електростанцій потрібне вугілля

Безпідставне втручання правоохоронців в діяльність енергопідприємств може дестабілізувати ситуацію в енергетиці через виникнення дефіциту вугілля на електростанціях. Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в коментарі журналісту.

«Для нормальної роботи теплових електростанцій потрібне вугілля. Якщо постійно правоохоронні органи будуть втручатися у незаконний і не правовий спосіб у діяльність роботи енергетичних підприємств, то простіше тоді, знаєте, нічого не робити, ніж постійно наражатися на ризик настроїв Ситника чи інших владних експертів, скажімо так. І ми можемо тоді отримати дефіцит вугілля на електростанціях, і відповідно ми можемо отримати дефіцит потужності в електроенергетичній системі України», - заявив Трохимець.

Експерт не виключив, що в такому разі Україна може повернутись до кризових часів початку 1990-х років, коли по всій країні відбувались віялові відключення електроенергії.

«Я говорив уже про пікові навантаження, які не можна буде покривати, тому що не буде відповідно потужностей. А, можливо, і базового навантаження. І ми отримаємо 1990-ті роки, віялові відключення, по дві години будуть подавати електроенергію на області. Якщо ми цього хочемо, то якраз до цього можна і дійти такими огульними діями», - сказав Трохимець.

Нагадаємо, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що введення формули «Роттердам+» дозволило подолати кризу в енергетиці, а нинішні дії НАБУ по ній - це штучний інформаційний привід. Волинець переконаний, що справа стосовно «Роттердам+» не матиме судової перспективи.

Екс-міністр палива та енергетики Іван Плачков стверджував, що ситуація в енергетиці України стабілізувалася саме після введення формули «Роттердам+», а нинішні дії НАБУ у справі щодо формули дестабілізують енергетичний сектор. «Ми прожили три роки без якихось таких проблем із вугіллям на складах і без відключення, обмеження електроенергії. Коли зараз знову почали кошмарити через якісь міфи, які не підтверджені, цю галузь, ми прийшли до чого? Знову повертаємося на три роки назад. На складах, а сьогодні серпень місяць, 800 тис. тонн вугілля, при тому, що має бути як мінімум 2 мільйони, мінімум 1,5 мільйони, як це було в минулому й позаминулому році», - заявив Плачков.