Експерти пояснили, чим було викликане суттєве укріплення гривні у липні



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Гривню в основному укріпили облігації внутрішньої державної позики, вважають економісти

Курсу гривні в 25 грн/$ передувало розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). На минулому тижні Міністерство фінансів провело найбільше в цьому році розміщення гривневих ОВДП – на 17,2 млрд грн. Також повідомлялось, що нерезиденти купили облігацій на 12,65 млрд грн. Іноземцям для цього треба міняти валюту на гривні, саме тому відбувається перенасичення ринку доларами і євро, йдеться у статті «Главкома».

Кількість ОВДП, викуплених нерезидентами, на кінець липня становила 86,4 млрд грн, хоча на початок року ця цифра була в 14 разів менша. Саме цей фактор є основним в укріпленні нацвалюти.

Експерти пояснюють таку зацікавленість зі сторони іноземців привабливістю умов розміщення – під 16%. «З’явився запит на Заході на усе високодохідне. І Україна - одна з таких країн», - констатує економіст Ерік Найман.

Радник президента, виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко до цього додає ще й нефінансову причину попиту на ОВДП. «До нашої країни підвищений інтерес з боку іноземців. Всі знаходяться в очікуванні, що зараз економіка почне зростати і до того ж досить великими темпами. І щоб не втратити момент, люди згодні заводити сюди свою валюту», - пояснює Устенко.

В результаті, станом на 31 липня Міністерство фінансів України вже виконало 76,5% річного плану розміщення державних запозичень.

У фінансовій групі ICU впевненні, що нинішня динамічна ситуація з ОВДП матиме продовження. «Висока дохідність облігацій приваблює іноземців. Цілком ймовірно, що така тенденція збережеться», - розповів в коментарі «Главкому» керівник підрозділу з фінансового аналізу корпорацій ICU Олександр Мартиненко.



