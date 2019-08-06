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    Економіка та фінанси

    Експерти пояснили, чим було викликане суттєве укріплення гривні у липні

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    Експерти пояснили, чим було викликане суттєве укріплення гривні у липні

    Гривню в основному укріпили облігації внутрішньої державної позики, вважають економісти

    Курсу гривні в 25 грн/$ передувало розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). На минулому тижні Міністерство фінансів провело найбільше в цьому році розміщення гривневих ОВДП – на 17,2 млрд грн. Також повідомлялось, що нерезиденти купили облігацій на 12,65 млрд грн. Іноземцям для цього треба міняти валюту на гривні, саме тому відбувається перенасичення ринку доларами і євро, йдеться у статті «Главкома».

    Кількість ОВДП, викуплених нерезидентами, на кінець липня становила 86,4 млрд грн, хоча на початок року ця цифра була в 14 разів менша. Саме цей фактор є основним в укріпленні нацвалюти. 

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    Експерти пояснюють таку зацікавленість зі сторони іноземців привабливістю умов розміщення – під 16%. «З’явився запит на Заході на усе високодохідне. І Україна - одна з таких країн», - констатує економіст Ерік Найман. 

    Радник президента, виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко до цього додає ще й нефінансову причину попиту на ОВДП. «До нашої країни підвищений інтерес з боку іноземців. Всі знаходяться в очікуванні, що зараз економіка почне зростати і до того ж досить великими темпами. І щоб не втратити момент, люди згодні заводити сюди свою валюту», - пояснює Устенко.

    В результаті, станом на 31 липня Міністерство фінансів України вже виконало 76,5% річного плану розміщення державних запозичень.

    У фінансовій групі ICU впевненні, що нинішня динамічна ситуація з ОВДП матиме продовження. «Висока дохідність облігацій приваблює іноземців. Цілком ймовірно, що така тенденція збережеться», - розповів в коментарі «Главкому» керівник підрозділу з фінансового аналізу корпорацій ICU Олександр Мартиненко.

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